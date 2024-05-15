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В Институте развития профессионального образования будет работать робот

В Институте развития профессионального образования в Москве, начал работу российский робот Promobot. Студенты получат персонализированный опыт обучения, адаптированный к учебной программе и темпу усвоения материала. Об этом CNews сообщили представители Promobot.

Робот поддерживает студентов в выполнении учебных заданий, предоставляет дополнительные материалы, способствуя более глубокому пониманию учебного материала.

Робот Promobot V.4 — это сервисный робот для работы в местах массового скопления людей. Робот может трудиться консультантом, администратором, гидом или учителем.

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Промобот
В Институте развития профессионального образования будет работать робот

«Разработки компании «Промобот» позволяют роботу предоставляет студентам и преподавателям уникальные возможности для трансформации образовательного процесса. Благодаря использованию искусственного интеллекта и инновационных методов, робот становится неотъемлемой частью обучения, способствуя повышению эффективности и доступности знаний», — сказал сооснователь Promobot Олег Кивокурцев.

Робот на 80% состоит из отечественных комплектующих и может быть адаптирован под особенности любой учебной программы. Робот может автоматизировать монотонные задачи, освобождая время для более качественного взаимодействия между студентами и преподавателями. Его функции позволяют адаптировать методику обучения с учетом потребностей учебного заведения.

***

Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». «Промоботы» трудятся в 45 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

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