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Смотрите внимательно: визуальные решения Dahua для учебы, бизнеса и ритейла

Одной из крупнейших составляющих рынка мультимедиа являются средства отображения и интеллектуальные панели. Спектр применения средств отображения довольно широк: от оснащения офисных переговорных комнат и конференц-залов до рекламных панелей и видеостен. Исторически лидерами этого сегмента рынка были мировые гиганты, такие как Samsung, LG, Panasonic и т.д. Однако после их официального ухода из России и прекращения сервисного обслуживания, сюда хлынул целый поток неизвестных или безымянных производителей. Рынок начал стремительно трансформироваться. Разобраться в большом количестве новых брендов и качестве их продукции заказчикам сложно, поэтому ориентиром для них стали производители, обладающие репутацией, богатым опытом и широкой линейкой оборудования. Одним из таких вендоров на российском рынке является компания Dahua, которая более двадцати лет занимается профессиональным видеооборудованием, завоевав всемирное признание. Она производит панели, интерактивные доски all-in-one, видеостены, LCD и LED-дисплеи, цифровые вывески, умные телевизоры и др.

All-in-one

Несколько лет назад интерактивные панели произвели настоящий фурор, став незаменимым атрибутом офисных переговорок и школьных кабинетов. Они избавили учителей от необходимости писать мелом, дали возможность демонстрировать на уроках учебные видеопособия и сделали подачу материала более интересной и разнообразной. Для офисных сотрудников доски заменили целые комплекты систем видеоконференцсвязи с экраном, микрофонами, динамиками, камерами и встроенным клиентом ВКС.

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Вершиной таких решений являются светодиодные All-in-one панели Dahua диагональю 135 дюймов. Они являются оптимальными как для переговорных комнат, так и для средних и больших учебных аудиторий. Они поддерживают управление жестами, имеют встроенную камеру и позволяют проводить совещания по ВКС.

Отдельно стоит сказать об автоматизированных камерах старшей линейки Dahua. Они не только имеют широкий угол обзора и поддерживают автоматическую регистрацию участников конференций с помощью технологии идентификации лиц, но и обеспечивают дополнительную защиту «от подглядываний», самостоятельно закрывая объектив после окончания сеанса видеосвязи.

Система управления вместо забегов на дальние расстояния

Не столь очевидный для обычных пользователей, но крайне важный для ИТ-специалистов функционал панелей Dahua заключается в наличии собственной системы управления. После развертывания система мониторит состояние всех устройств сети, позволяет производить удаленную настройку и устанавливать необходимые обновления. Когда речь идет о десятках all-in-one досок, разбросанных по всему кампусу университета или по разным этажам офиса крупной компании, то без подобной системы их обслуживание и контроль для администраторов превращается в непрерывный изнурительный забег на дальние расстояния.

Возводим видеостены

В любом современном офисе есть конференц-залы, в которых проходят рабочие совещания, презентации, конференции, развлекательные мероприятия. На любой из этих встреч необходимы средства для вывода контента. Для оснащения больших залов Dahua предлагает видеостены из LCD-модулей с наиболее востребованными диагоналями в 46, 55 и 65 дюймов. Толщина рамок варьируется от 11,8 мм до практически незаметного ультратонкого шва шириной всего 0,88 мм. При этом панели Dahua имеют разрешение до , что гарантирует высокое качество изображения, выводимого на видеостену. На таких экранах можно с одинаковым наслаждением изучать графики динамики продаж или смотреть забавные видео с последнего корпоратива компании.

Цифровые вывески

Помимо офисов и учебных заведений не менее распространенными местами установки панелей Dahua являются торговые центры, супермаркеты и общественные пространства. Цифровые вывески, напольные и настенные рекламно-информационные дисплеи, мониторы, тач-панели, интерактивные экраны, стойки оформления заказов и многое другое — у Dahua в линейке есть устройства для показа рекламы или полезной информации на любой вкус и под любые требования ритейла. Например, рекламные дисплеи серии PRO диагональю 50 дюймов оснащены металлическими корпусами, ЖК-матрицами, мощными 4-ядерными процессорами, имеют угол обзора 178 градусов и встроенную платформу Dahua MPS для дистанционного управления контентом.

Система Dahua Digital Signage в совокупности с платформой MPS значительно повышает производительность дисплеев даже с разрешением 4K UHD и позволяет упростить процесс управления цифровыми вывесками, особенно когда речь идет о широкой сети розничных магазинов, в каждом из которых необходимо показывать разные рекламные ролики, объявления или прогноз погоды. А для еще большего удобства управлять контентом можно со смартфона через мобильное приложение MPS.

На российской стороне

Несколько лет назад госсектор взял курс на импортозамещение, а в последние два года на отечественные продукты стал постепенно переключаться и бизнес. И хотя для негосударственных компаний использование иностранного оборудования и ПО не находится под запретом, они все чаще самостоятельно выбирают отечественные разработки. Понимая степень важности такого выбора для пользователей инженеры компании «Марвел-Дистрибуция», являющейся дистрибутором Dahua, уже провели успешное тестирование на совместимость панелей Dahua с российской операционной системой Astra Linux.

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«Мы провели тестирование и остались довольны результатом. Теперь если заказчикам потребуются панели с российскими операционными системами под капотом, они могут обращаться к нам. Наши инженеры уже имеют релевантный опыт, готовы работать с разработчиками ПО, готовы тестировать, пробовать и давать нужный результат», — говорит руководитель направления «Видеоконференцсвязь» «Марвел-Дистрибуции» Евгений Французский.

За технической экспертизой

Именно к дистрибуторам идут за экспертизой системные интеграторы, получив от заказчика сложные технические требования по проекту. От дистрибутора они уже выходят с улыбкой и с готовыми спецификациями в руках.

«Не все наши партнеры обладают достаточными ресурсами или временем для развития собственных компетенций, поэтому за экспертизой они обращаются к нам. У нас хороший технический пресейл, опытные инженеры, мы гарантируем, что поставим официальное оборудование, а не «серый» товар, и будем оказывать поддержку на всех этапах проекта», — объясняет Евгений Французский.

Важно, что дистрибутор осуществляет не только поставку, но и полную сервисную поддержку оборудования вендора. Это означает, что никто не бросит заказчика в случае возникновения сложностей и внезапно не выключит рубильник на стороне, обрубив доступ к системам. Кроме того, партнерам «Марвела» доступно посещение демозоны с оборудованием Dahua, где можно изучить весь спектр средств отображения и интерактивных панелей, а также пройти обучение по продуктам вендора.

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