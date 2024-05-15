Смотрите внимательно: визуальные решения Dahua для учебы, бизнеса и ритейла

Одной из крупнейших составляющих рынка мультимедиа являются средства отображения и интеллектуальные панели. Спектр применения средств отображения довольно широк: от оснащения офисных переговорных комнат и конференц-залов до рекламных панелей и видеостен. Исторически лидерами этого сегмента рынка были мировые гиганты, такие как Samsung, LG, Panasonic и т.д. Однако после их официального ухода из России и прекращения сервисного обслуживания, сюда хлынул целый поток неизвестных или безымянных производителей. Рынок начал стремительно трансформироваться. Разобраться в большом количестве новых брендов и качестве их продукции заказчикам сложно, поэтому ориентиром для них стали производители, обладающие репутацией, богатым опытом и широкой линейкой оборудования. Одним из таких вендоров на российском рынке является компания Dahua, которая более двадцати лет занимается профессиональным видеооборудованием, завоевав всемирное признание. Она производит панели, интерактивные доски all-in-one, видеостены, LCD и LED-дисплеи, цифровые вывески, умные телевизоры и др.

All-in-one

Несколько лет назад интерактивные панели произвели настоящий фурор, став незаменимым атрибутом офисных переговорок и школьных кабинетов. Они избавили учителей от необходимости писать мелом, дали возможность демонстрировать на уроках учебные видеопособия и сделали подачу материала более интересной и разнообразной. Для офисных сотрудников доски заменили целые комплекты систем видеоконференцсвязи с экраном, микрофонами, динамиками, камерами и встроенным клиентом ВКС.

Вершиной таких решений являются светодиодные All-in-one панели Dahua диагональю 135 дюймов. Они являются оптимальными как для переговорных комнат, так и для средних и больших учебных аудиторий. Они поддерживают управление жестами, имеют встроенную камеру и позволяют проводить совещания по ВКС.

Отдельно стоит сказать об автоматизированных камерах старшей линейки Dahua. Они не только имеют широкий угол обзора и поддерживают автоматическую регистрацию участников конференций с помощью технологии идентификации лиц, но и обеспечивают дополнительную защиту «от подглядываний», самостоятельно закрывая объектив после окончания сеанса видеосвязи.

Система управления вместо забегов на дальние расстояния

Не столь очевидный для обычных пользователей, но крайне важный для ИТ-специалистов функционал панелей Dahua заключается в наличии собственной системы управления. После развертывания система мониторит состояние всех устройств сети, позволяет производить удаленную настройку и устанавливать необходимые обновления. Когда речь идет о десятках all-in-one досок, разбросанных по всему кампусу университета или по разным этажам офиса крупной компании, то без подобной системы их обслуживание и контроль для администраторов превращается в непрерывный изнурительный забег на дальние расстояния.

Возводим видеостены

В любом современном офисе есть конференц-залы, в которых проходят рабочие совещания, презентации, конференции, развлекательные мероприятия. На любой из этих встреч необходимы средства для вывода контента. Для оснащения больших залов Dahua предлагает видеостены из LCD-модулей с наиболее востребованными диагоналями в 46, 55 и 65 дюймов. Толщина рамок варьируется от 11,8 мм до практически незаметного ультратонкого шва шириной всего 0,88 мм. При этом панели Dahua имеют разрешение до 4К, что гарантирует высокое качество изображения, выводимого на видеостену. На таких экранах можно с одинаковым наслаждением изучать графики динамики продаж или смотреть забавные видео с последнего корпоратива компании.

Цифровые вывески

Помимо офисов и учебных заведений не менее распространенными местами установки панелей Dahua являются торговые центры, супермаркеты и общественные пространства. Цифровые вывески, напольные и настенные рекламно-информационные дисплеи, мониторы, тач-панели, интерактивные экраны, стойки оформления заказов и многое другое — у Dahua в линейке есть устройства для показа рекламы или полезной информации на любой вкус и под любые требования ритейла. Например, рекламные дисплеи серии PRO диагональю 50 дюймов оснащены металлическими корпусами, ЖК-матрицами, мощными 4-ядерными процессорами, имеют угол обзора 178 градусов и встроенную платформу Dahua MPS для дистанционного управления контентом.

Система Dahua Digital Signage в совокупности с платформой MPS значительно повышает производительность дисплеев даже с разрешением 4K UHD и позволяет упростить процесс управления цифровыми вывесками, особенно когда речь идет о широкой сети розничных магазинов, в каждом из которых необходимо показывать разные рекламные ролики, объявления или прогноз погоды. А для еще большего удобства управлять контентом можно со смартфона через мобильное приложение MPS.

На российской стороне

Несколько лет назад госсектор взял курс на импортозамещение, а в последние два года на отечественные продукты стал постепенно переключаться и бизнес. И хотя для негосударственных компаний использование иностранного оборудования и ПО не находится под запретом, они все чаще самостоятельно выбирают отечественные разработки. Понимая степень важности такого выбора для пользователей инженеры компании «Марвел-Дистрибуция», являющейся дистрибутором Dahua, уже провели успешное тестирование на совместимость панелей Dahua с российской операционной системой Astra Linux.

«Мы провели тестирование и остались довольны результатом. Теперь если заказчикам потребуются панели с российскими операционными системами под капотом, они могут обращаться к нам. Наши инженеры уже имеют релевантный опыт, готовы работать с разработчиками ПО, готовы тестировать, пробовать и давать нужный результат», — говорит руководитель направления «Видеоконференцсвязь» «Марвел-Дистрибуции» Евгений Французский.

За технической экспертизой

Именно к дистрибуторам идут за экспертизой системные интеграторы, получив от заказчика сложные технические требования по проекту. От дистрибутора они уже выходят с улыбкой и с готовыми спецификациями в руках.

«Не все наши партнеры обладают достаточными ресурсами или временем для развития собственных компетенций, поэтому за экспертизой они обращаются к нам. У нас хороший технический пресейл, опытные инженеры, мы гарантируем, что поставим официальное оборудование, а не «серый» товар, и будем оказывать поддержку на всех этапах проекта», — объясняет Евгений Французский.

Важно, что дистрибутор осуществляет не только поставку, но и полную сервисную поддержку оборудования вендора. Это означает, что никто не бросит заказчика в случае возникновения сложностей и внезапно не выключит рубильник на стороне, обрубив доступ к системам. Кроме того, партнерам «Марвела» доступно посещение демозоны с оборудованием Dahua, где можно изучить весь спектр средств отображения и интерактивных панелей, а также пройти обучение по продуктам вендора.