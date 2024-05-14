Ведущий производитель картонной упаковки в России «Упаковочные системы» завершил внедрение Axelot WMS на складе запчастей и материалов

Важным этапом в оптимизации складских процессов и повышении качества клиентского сервиса АО «Упаковочные системы» стало внедрение современной и функциональной системы WMS на складе запасных частей, компонентов и материалов, с которого осуществляются поставки всех необходимых комплектующих и запчастей для обслуживания и ремонта парка оборудования на предприятиях заказчиков. Автоматизация обеспечила повышение эффективности работы склада компании по всем ключевым показателям. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

АО «Упаковочные системы» — ведущий производитель картонной упаковки и поставщик интегрированных решений в оборудовании и сервисах в России и Беларуси. Компания обеспечивает мировые стандарты качества пищевой промышленности. Ее партнерами являются более 250 предприятий пищевой индустрии, среди которых — лидеры молочной и соковой отраслей, производители детского питания, сыров, мороженого и других продуктов. На фабрике «Упаковочные системы» в Лобне (Московская область) выпускается 17 форматов упаковочных решений, мощность производства составляет более пяти млрд упаковок в год. Сегодня на российских пищевых предприятиях работает 497 автоматизированных линий компании по упаковке жидких пищевых продуктов.



Для реализации проекта была выбрана Axelot WMS, специалисты вендора выполнили анализ процессов и провели автоматизацию на складе в Лобне площадью около 1,5 тыс. кв. м. Помимо напольного хранения и палетных стеллажей, здесь используются автоматизированные системы хранения.

Основная часть товара хранится в 10 лифтовых стеллажах, что позволяет обеспечивать высокую плотность хранения на складе и, при его сравнительно небольшой площади, поддерживать высокую интенсивность грузопереработки. При приемке система учитывает «предназначение» товара для каждого стеллажа и разделяет задачи по его размещению на разных исполнителей.

При сборке заказов все процессы в системе разделяются на моно-заказы и смешанные заказы. В первом случае весь заказ собирается в одном лифтовом стеллаже, во втором – в нескольких стеллажах. Это деление позволяет распределять задачи между исполнителями таким образом, чтобы они не мешали друг другу и не создавали «очереди» к стеллажу. Кроме того, если при сборке смешанного заказа сотрудник пришел к «занятому» лифтовому стеллажу, он может пропустить все задачи из него и продолжить работу по заказу дальше.

В рамках проекта было расширено количество операций на ТСД и АРМ, при которых на экран исполнителя, помимо другой информации по задаче, выводится также фото товара, что упрощает идентификацию запчасти и снижает риск ошибки.

Проектная команда Axelot самостоятельно выполнила все работы по интеграции WMS-решения и корпоративной информационной системы заказчика с использованием DATAREON Platform.

Внедрение Axelot WMS позволило АО «Упаковочные системы» использовать современный и надежный инструмент для принятия решений. Благодаря автоматизации компания обеспечила себе надежную основу для дальнейшего расширения бизнеса и сможет укрепить свои лидирующие позиции на рынке.