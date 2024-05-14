«Норникель» совместно с командой BeringPro внедрил систему электронного документооборота B2B на базе «1С»

Запуск системы электронного документооборота B2B на платформе «1С» прошел на 16 предприятиях, которые входят в группу компаний «Норникель». Сотрудники уже оценили преимущества перехода на «1С-ЭДО». Об этом CNews сообщили представители BeringPro.

Что изменилось в работе?

Автоматизированы создание и отправка документов ЭДО из «1С» и наоборот. Настроена интеграция «1С» с сервисами оператора ЭДО. Унифицированы сценарии прохождения маршрутов согласования первичных учетных документов.

Одним из главных достижений совместного проекта «Норникеля» и BeringPro стала возможность обмениваться данными с контрагентами в пару кликов. Речь идет о закупки и реализации товаров, работ, услуг и активов.

Система «1С:УПП» была интегрирована с сервисами оператора электронного документооборота «Контур.Диадок». Автоматизировано управление потоками работ ЭДО: настроена маршрутизация документов, в том числе подписание их простой электронной подписью. Основные функции формирования и отправки электронных документов встроены в среду «1С:УПП».

«Нам удалось перейти с бумажного на цифровой формат первичных учетных документов. Это обеспечило оперативность отражения операций и сократило трудозатраты в работе как между компаниями группы, так и с внешними партнерами», – сказал Виктор Васильев, начальник управления цифровых технологий документооборота.

Уникальность проекта в том, что за год было не только разработано решение, но и тиражировано на предприятия, которые находятся в разных часовых поясах. Запуск системы в опытно-промышленную эксплуатацию прошел в четыре этапа. Первый состоялся в апреле 2023 г., последующие каждые два месяца.

Генеральным подрядчиком по разработке и внедрению решения стала компания BeringPro.

«Благодарю всех участников команды, как с нашей стороны, так и со стороны "Норникеля". Слаженная работа, высокий профессионализм, нацеленность на результат – главные факторы успеха данного проекта», – сказал Егор Беляев, руководитель практики «1С» компании BeringPro.

Совместный проект — важный шаг в дорожной карте цифровизации документооборота в «Норникеле». Это соответствует государственной стратегии и концепции развития ЭДО в хозяйственной деятельности.

«Успешный запуск "1С ЭДО" на всех предприятиях запланированного организационного периметра проекта подтвердил своевременность и зрелость этого решения. Ранее в "Норникеле" внедрили проект для предприятий, которые работают в учетной системе SAP ERP», — сказал Григорий Чуланов, главный бухгалтер – директор департамента бухгалтерского, налогового учета и финансовой отчетности компании ПАО «ГМК «Норильский никель».

На сегодняшний день в системе электронного документооборота на базе «1С» уже работают более 500 пользователей.

«Норникель» на протяжении нескольких лет использует в работе отечественный программный продукт «1С». Это позволяет решать важные задачи в компании на высоком технологическом уровне. Одно из главных преимуществ сотрудничества с российским поставщиком ПО – независимость от зарубежных вендоров.