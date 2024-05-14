Merlion — официальный дистрибьютор IVA Technologies

Merlion и IVA Technologies объявили о подписании дистрибьюторского соглашения. Для обеих сторон начало этого сотрудничества — еще один шаг к популяризации российских информационных технологий и содействию в переходе бизнеса на импортонезависимые продукты. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Портфель Merlion пополнился продуктами компании IVA Technologies — одного из лидеров российского ИT-рынка, российского разработчика экосистемы корпоративных коммуникаций IVA. Среди решений, предлагаемых для дистрибуции, — платформа видеоконференцсвязи IVA MCU, линейка IP-телефонов IVA Advanced, IVA Advanced M и IVA Video, а также панель расширения для IP-телефонов IVA EXT40.

Платформа видеоконференцсвязи IVA MCU – это флагманский продукт компании IVA Technologies, который отвечает самым высоким требованиям безопасности и обладает рядом конкурентных преимуществ, таких как: работа в высоконагруженных сценариях внутри инфраструктуры заказчика, поддержка разрешения до 4К Ultra HD, вывод на экран более двух тыс. видеоизображений участников мероприятий, стенограф, интеграция с другими офисными приложениями. Также сервис предлагает стандартный функционал для проведения видеоконференций: планирование мероприятий, создание виртуальных комнат, обмен файлами и документами, демонстрация экрана.

Линейка IP-телефонов IVA Video, IVA Advanced, IVA Advanced M и панель расширения IVA EXT40 – новые продукты экосистемы IVA, получившие статус ТОРП. Видеотелефон IVA позволяет проводить видеоконференции. IP-телефоны IVA Advanced и IVA Advanced M оснащены цветным дисплеем, набором программируемых клавиш и адресными книгами до 1000 записей. Панель расширения IVA EXT40 используется для ускорения работы с телефонным аппаратом. Она совместима с моделями IVA Video и IVA Advanced. Каскадное подключение позволяет использовать до шести модулей расширения одновременно.

Михаил Степанюк, директор департамента ПО и корпоративных систем компании Merlion: «Сотрудничество с высокотехнологичной российской компанией IVA Technologies позволило нам расширить портфель отечественных коммуникационных решений и предложить партнерам решения премиум-класса, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке. Как официальный дистрибьютор, в сотрудничестве с вендором мы также готовы обеспечить своим партнерам и их заказчикам полную поддержку, включая инженерную, на каждом этапе — от знакомства с продуктами вендора и выбора оптимального пакета необходимых опций до инсталляции продукта и её настройки для комфортного использования».

Максим Смирнов, заместитель генерального директора IVA Technologies: «Сотрудничество с Merlion имеет для наших компаний стратегическое значение, так как открывает новые возможности для обоюдного роста. IVA Technologies сможет расширить список клиентов в разных регионах страны и обеспечить российским компаниям эффективную и безопасную корпоративную связь благодаря миграции ИТ-инфраструктур на отечественное ПО. Merlion, в свою очередь, представит партнерам новые технологичные решения премиального качества в сфере корпоративных коммуникаций от экосистемы IVA».

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает около 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion – Олег Фоменко. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 3800 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает тысячи компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.

Дивизион VAD (Value Added Distribution) – это направление бизнеса по проектной работе с системными интеграторами и инжиниринговыми компаниями. У дивизиона более 2,3 тыс. действующих партнеров: от крупнейших системных интеграторов до региональных ИТ-компаний. Направление проектной ИТ-дистрибуции от Merlion позволяет партнерам получать комплексные поставки ИТ-решений в рамках самого широкого предложения на рынке, расширенное сервисное обслуживание, доступ к технической экспертизе вендоров и дистрибьютора и индивидуальную поддержку при подготовке к тендерам и конкурсным процедурам. Компания активно развивает свой портфель российских ИТ-брендов и сотрудничает с более чем 170 отечественными производителями.