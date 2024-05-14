Дома в России становятся «умными» благодаря отечественной ИТ-платформе

Компания «Юникорн» завершила доработку платформы для умных зданий Ujin. Особо значимый проект реализован при грантовой поддержке РФРИТ. Об этом CNews сообщили представители Ujin.

В результате проведенных работ платформа преобразована в масштабируемую операционную систему Ujin OS. Ее пользователями уже стали покупатели и собственники жилой и коммерческой недвижимости, резиденты и посетители зданий, девелоперы, управляющие организации, государственные и частные компании.

Продукт является полностью отечественной разработкой и импортозамещает системы интернета вещей таких мировых лидеров, как Tuya, Huawei, Siemens и Honeywell. Переход на Ujin OS позволит избежать внешних рисков, связанных с уходом с российского рынка зарубежных поставщиков сопоставимых решений.

Проект входит в перечень особо значимых и включен в дорожную карту «Новое индустриальное программное обеспечение», утвержденную Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Доработка платформы Ujin реализована при грантовой поддержке Российского фонда развития информационных технологий (группа «ВЭБ.РФ») в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Общая стоимость проекта составила 322,6 млн руб., сумма гранта – 258,1 млн руб.

Государственная поддержка позволила расширить команду квалифицированных разработчиков ПО и оборудовать рабочие места сотрудников, участвовавших в реализации проекта. Это значительно ускорило процесс доработки российского продукта взамен зарубежных решений.

«Одна из ключевых задач стратегии развития отрасли строительства и ЖКХ России – ее цифровая трансформация и обеспечение внедрения конкурентоспособного российского ПО, повышение цифровой зрелости отрасли. С каждым годом растет число застройщиков, которые внедряют передовые отечественные технологии и тем самым меняют подход к эксплуатации объектов капитального строительства и повышают их эффективность. Уже на стадии инициации проекта мы видели высокий потенциал импортозамещения доработанного компанией «Юникорн» программного продукта, а сейчас он обеспечивает реальные возможности для решения существующих проблем отрасли ЖКХ и эксплуатации зданий в целом. Также решение имеет высокий потенциал по конкуренции с мировыми лидерами в области технологий умного здания», – сказал председатель ИЦК «ЖКХ», генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов.

«Платформа Ujin – уникальный программный продукт, благодаря которому в России происходит «цифровизация» строительной отрасли и сферы ЖКХ. Стек технологических решений на базе передового российского ПО позволяет домам становиться «умными», обеспечивать жителям качественный сервис, комфорт и безопасность. Такие цифровые сервисы и решения дают прямой положительный эффект на Индекс качества жизни российских городов. Грантовая поддержка РФРИТ позволила своевременно запустить реализацию особо значимого проекта по импортозамещению в сфере строительства и ЖКХ. Разработка обладает большим потенциалом тиражирования и хорошим экспортным потенциалом», – сказал генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.

«Грант РФРИТ для нашей компании стал своевременной и нужной государственной поддержкой, которая в конечном итоге оказала влияние на стимулирование спроса девелопмента на цифровизацию. Наши партнеры из числа застройщиков с еще большим интересом подхватили общий тренд на интеграцию смарт-технологий, доверяя нам воплощение своих проектов. Благодаря поддержке фонда мы увеличили количество полезных сервисов для резидентов и управляющих компаний, но самое главное - дали возможность сторонним разработчикам создавать самостоятельно такие сервисы и разрабатывать нужные интеграции для работы. Это даст возможность использовать Ujin на объектах не только жилого назначения, но и коммерческой недвижимости, социальных объектах, а также будет способствовать применению на существующих зданиях. В конечном счете, это спровоцирует рост цифровизации сферы ЖКХ и будет влиять на улучшение жизни в наших городах», – сказала директор компании «Юникорн» Светлана Перминова.

В ходе реализации проекта была переработана архитектура платформы и значительно расширены функциональные возможности платформы Ujin. Команда разработчиков «Юникорн» не только увеличила количество сервисов для управляющих организаций и резидентов зданий различного назначения, но и провела принципиальную трансформацию самой платформы. Универсальная интеграционная шина и другие инструменты позволяют сторонним разработчикам самостоятельно реализовать проект любой сложности, создавая и дорабатывая на базе Ujin OS новые модули для внешних систем и сервисы для пользователей. Таким образом заказчики смогут эффективно решать различные задачи, связанные с автоматизацией управления зданиями, диспетчеризацией, аналитикой данных, коммуникацией и т.д. Все это окажет существенное влияние на повышение качества жизни людей.

Продукт уже показал свою востребованность на рынке. В настоящий момент к платформе подключено свыше 400 объектов жилой и коммерческой недвижимости, еще более 300 – в процессе внедрения. Благодаря интеграции частью большой экосистемы Ujin стали 26 регионов России, среди которых – Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский и Пермский края, Татарстан, Чувашия, ХМАО, Нижегородская, Амурская, Новосибирская области и другие.

Показательным примером использования новых возможностей Ujin OS стала реализация проекта с ГИС ЖКХ, благодаря которому у жителей многоквартирных домов появилась возможность пользоваться услугой видеонаблюдения в мобильном приложении «Госуслуги. Дом». В результате любой многоквартирный дом в стране при соблюдении технических требований может либо подключить к Ujin OS существующие камеры, либо установить новые и вывести их в приложение «Госуслуги. Дом».

«Цифровые решения, которые развивает компания “Юникорн”, открывают новые возможности для девелоперов. Они позволяют нам совершенствовать продукт и предоставлять сервис нового уровня в отношении трех базовых потребностей владельцев недвижимости: безопасности, комфорта и энергоэффективности. Важность внедрения новых технологий доказывает тот факт, что сегодня покупатели все чаще интересуются “умными” особенностями жилья. Без этих решений сейчас невозможно представить высококлассные объекты, а вскоре это коснется и всего рынка в целом. Предвосхищая тенденцию, мы уже реализуем совместные с “Юникорн” проекты по внедрению платформы в наших кварталах бизнес-класса iLove и Bauman House, а также мобильных приложений для жителей», – сказал генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.

В платформу Ujin OS могут быть интегрированы различные решения отдельных вендоров, производителей оборудования, общедомовых систем и поквартирной автоматизации. Все они становятся частью экосистемы, в которой платформа Ujin обеспечит всю логику работы сервисов управляющей компании и резидента зданий, клиентские фронты, возможность дорабатывать существующие и создавать новые сервисы.