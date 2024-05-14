«1С‑Рарус» автоматизировал учет контингента 54 учреждений, подведомственных Министерству образования Красноярского края

Создание единой облачной системы «Колледж» в рамках ведомственной информационной системы Министерства образования Красноярского края способствует повышению эффективности управления отраслью. Автоматизированы процессы работы с личными данными учащихся, воинского учета, проведения приемной кампании, управления проживанием в общежитии, анализа успеваемости и подготовки справок и свидетельств, формирования отчетности. Об этом CNews сообщили представители «1С‑Рарус».

Государственные профессиональные образовательные организации, подведомственные Министерству образования Красноярского края, обучают более 53 тыс. человек и осуществляют ежегодную профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации более 16 тыс. человек. В системе функционирует 54 профессиональных образовательных организации.

До запуска проекта данные по контингенту в сфере среднего профессионального образования велись разрозненно: в локальных базах в каждом отдельном учреждении. Выгрузка в информационные системы государственных структур не производилась. В связи с этим присутствовали сложности при работе с данными по контингенту профессиональных образовательных учреждений.

Совместно с командой «1С‑Рарус» в регионе уже была создана ведомственная информационная система бюджетного учета и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Министерства образования Красноярского края и краевых государственных учреждений. По пути дальнейшей цифровой трансформации решено было пойти вместе с уже проверенной командой «1С‑Рарус».

В качестве основы для построения системы «Колледж» было выбрано решение «1С:Колледж ПРОФ», поскольку оно максимально закрывает потребности заказчика и оптимально вписывается в серверную архитектуру ведомственной системы.

В результате проекта создана единая облачная платформа для автоматизации процессов учета контингента в профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных Министерству образования Красноярского края, и управления средним профессиональным образования региона. Это одно из первых внедрений «1С:Колледж ПРОФ» с использованием облачной подсистемы «Фреш», позволяющей централизовать выполнение операций и обеспечить доступность приложений и данных из любой точки мира.

Результаты проекта

Комплексно автоматизирована работа приемной комиссии и управление студенческим контингентом. Настроены обмен данными с ФИС ГИА и Приема в части передачи данных по работе приемной комиссии, и формой-концентратором ЕПГУ «Прием и регистрация заявлений на обучение в образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования».

Настроена автоматическая выгрузка данных воинского учета из системы «Колледж» с целью загрузки на витрину данных «Мое образование» Красноярского края.

Обеспечена возможность выгрузки данных в государственные информационные системы, что позволило выполнить ряд федеральных требований.

Проведено обучение для сотрудников 54 колледжей, подключенных к системе «Колледж». Обучение проведено в форме вебинаров, которые посетили около 500 пользователей. Повышена квалификация кадрового состава в части использования отечественного программного обеспечения.

В систему «Колледж» загружены данные информационных баз профессиональных образовательных учреждений, подведомственных Министерству образования Красноярского края. Обеспечена возможность накопления информации для анализа и дальнейшего принятия эффективных управленческих решений.

Доработана карточка студента для обеспечения хранения дополнительных данных обучающихся, необходимых для обеспечения задач контроля и управления средним профессиональным образованием Красноярского края.

Пользователи системы «Колледж» могут автоматически формировать 43 печатные формы и три аналитических отчета, относящихся к движению контингента и отражению операций поступления, зачисления, предоставления общежития, передвижения, отчисления, изменения персональных данных, назначения стипендии и т. д.

Людмила Казакова, начальник отдела среднего профессионального образования Министерства Образования красноярского края: «Совместно с «1С‑Рарус» мы сделали большой шаг по пути цифровой трансформации образования в нашем регионе. Автоматизировано 679 рабочих мест. Переход в облако обеспечил прозрачность ведения учета контингента, мы получили доступ к базам данных, что позволит в дальнейшем проводить анализ, своевременно реагировать на изменения и повысит эффективность управления системой среднего профессионального образования. При разработке системы «Колледж» была сформирована рабочая группа, которая продолжила свою работу по завершению проекта. Участники группы оперативно решают текущие вопросы по работе в системе и прорабатывают направления ее дальнейшего развития. На текущий момент сотрудники Министерства и образовательных учреждений уже адаптировались к работе в облачной системе, для облегчения данного процесса организовано сопровождение, в том числе методологическое. Планируем не останавливаться на учете контингента, и постепенно переходить к освоению других разделов программного продукта».

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«1С‑Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С‑Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами.

За 30 лет работы на рынке клиентами «1С‑Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. В группе компаний «1С‑Рарус» работают более 3000 сотрудников.