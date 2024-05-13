Ultra содержание в Pro обличии: старт продаж серии Xiaomi Redmi Book Pro 2024

Компания Xiaomi представила новое поколение производительных ноутбуков серии Redmi Book Pro в версиях на 14 и 16 дюймов. Модели отличаются не только диагональю дисплея, но и его разрешением, а также, минимальный объемом оперативной памяти в старшей версии и скоростью зарядки. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинк».

Новинки получили полностью металлические компактные корпуса. Толщина старшей модели составляет всего 15,9 мм, а вес — 1, 88 кг. Одной из особенностей серии Redmi Book 2024 стала высокая автономность. 16-дюймовая модель оснащается аккумулятором мощностью 99 Вт/ч и способна проработать на одном заряде до 27 часов, а 14-дюймовая получила батарею на 80 Вт/ч с автономностью до 30 часов.

Xiaomi Redmi Book Pro 14 получил 14-дюймовый дисплей с разрешением 2,5К и яркостью 400 нит. А Redmi Book Pro 16 — 3К и 500 нит. Экраны обладают 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, а также получили сертификаты Dolby Vision и TÜV Rheinland.

Старт продаж серии Xiaomi Redmi Book Pro 2024

Главной особенностью новинок стала аппаратная платформа. Xiaomi Redmi Book Pro 14 и 16 работают на базе новейших процессоров Intel Core Ultra 5 125H и Intel Core Ultra 7 155H, которые получили дополнительный блок NPU для работы искусственного интеллекта. Также они оснащаются новой интегрированной графикой Intel Arc, которая до двух раз мощнее Intel Iris Xe, устанавливаемой в процессоры предыдущего поколения.

Старшая версия Xiaomi Redmi Book Pro 16 доступна в двух конфигурациях – с процессором Intel Core Ultra 7 155H, объемом оперативной памяти 32 Гб и 1 Тб внутреннего хранилища. Более доступная конфигурация предлагает процессор Intel Core Ultra 5 125H и идентичные объемы ОЗУ и ПЗУ.

Младшая версия Xiaomi Redmi Book Pro 14 доступна в трех конфигурациях. Начальная предлагает процессор связку из процессора Intel Core Ultra 5 125H, 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенной. Средняя в линейке 14-дюймовых ноутбуков модель оснащена аналогичным процессором, а объем оперативной и внутренней памяти увеличен до 32 Гб и 1 Тб соответственно. Самая производительная конфигурация среди компактных 14-дюймовых версия получила процессор Intel Core Ultra 7 155H и связку из 32 Гб ОЗУ и 1 Тб ПЗУ.

Cтоимость Xiaomi Redmi Book Pro 16 с процессором Intel Core Ultra 7 155H + 32 Гб ОЗУ и SSD на 1 Тб на старте продаж составит 131,9 тыс. руб. Cтоимость Xiaomi Redmi Book Pro 16 с процессором Intel Core Ultra 5 125H + 32 Гб ОЗУ и SSD на 1 Тб на старте продаж составит 116,9 тыс. руб. Cтоимость Xiaomi Redmi Book Pro 14 с процессором Intel Core Ultra 7 155H + 32 Гб ОЗУ и SSD на 1 Тб на старте продаж составит 123,9 тыс. руб. Cтоимость Xiaomi Redmi Book Pro 14 с процессором Intel Core Ultra 5 125H + 32 Гб ОЗУ и SSD на 1 Тб на старте продаж составит 108,9 тыс. руб. Cтоимость Xiaomi Redmi Book Pro 14 с процессором Intel Core Ultra 5 125H + 16 Гб ОЗУ и SSD на 512 Гб на старте продаж составит 98,9 тыс. руб.