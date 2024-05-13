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Студенты НГТУ НЭТИ создали умный манипулятор для автоматического склада

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработан умный манипулятор, предназначенный для эффективного перемещения товаров со склада с целью оптимизации рабочего процесса. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ.

«При традиционной организации работы склада человек просто забирает нужный товар и уносит его на свое рабочее место. Наши манипуляторы, работающие на автоматических складах, выполняют функцию доставщика с учетом оптимальной экономии времени и ресурсов. Способные к распознаванию товаров, они могут перемещаться вверх и вниз по специальным рельсам, забирать и доставлять различные мелкие и средние по размерам товары, например, сейчас первый прототип нашего склада затачивается под круглые кассеты с электронными компонентами», — сказал один из разработчиков, студент четвертого курса механико-технологического факультета НГТУ НЭТИ Денис Бадинов.

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НГТУ НЭТИ
Студенты НГТУ НЭТИ создали умный манипулятор для автоматического склада

Корпус манипулятора выполнен из пластика ABS с использованием передовых технологий 3D-печати. Кроме того, для надежности кронштейн изготовлен из стали, а для обеспечения оптимальной производительности и уменьшения веса устройства «лапки» манипулятора изготовлены из алюминия.

«В отличие от традиционных складских систем, где возможны ошибки при подборе товаров, наш автоматизированный склад предоставляет идеальное решение для учета и контроля всех процессов. Планируется внедрение программного обеспечения, обеспечивающего детальный учет и отслеживание истории перемещения товаров. Наш автоматический склад будет представлять собой компактный блок, который может быть легко адаптирован под индивидуальные потребности заказчика», — отметил Денис Бадинов.

«На обычном складе случается так, что какие-то мелкие детали не вписывают в ведомость учета, люди могут ошибаться и забирать не то, что нужно. С помощью автоматического склада можно решить данную проблему и упростить жизнь производству. Мы делаем хранение более удобным за счет автоматизации и контроля с помощью программного обеспечения. Будет вестись учет и отслеживаться история: когда в манипулятор загрузили товар, в каком количестве, сколько товара забрали, кто забрал и во сколько. Наш автоматический склад будет представлять собой блок, который займет небольшую часть помещения. Можно в одном помещении поставить несколько складов — столько, сколько нужно заказчику», — отметил Денис Бадинов.

На данный момент разработан первый тестовый образец (MVP1), к которому в настоящее время создается программное обеспечение. Планируется разработка интуитивно понятного интерфейса для управления устройством. После тестирования второго образца (MVP2) планируется выход на рынок и коммерциализация автоматических складов с умным манипулятором.

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