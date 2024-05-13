Postgres Pro Enterprise Manager 1.4: новые возможности для управления и мониторинга СУБД Postgres Pro

Компания Postgres Professional, российский разработчик СУБД, представила обновление Postgres Pro Enterprise Manager (PPEM) — графической платформы для комплексного управления и мониторинга СУБД Postgres Pro.

РРЕМ спроектирована по принципу «единого окна» и позволяет работать со всеми экземплярами базы данных из единой консоли через браузер, значительно упрощая повседневную работу администратора базы данных. Решение охватывает полный спектр задач из четырех основных категорий: обслуживание и конфигурирование, диагностика производительности, контроль регламентных задач, резервное копирование и восстановление. Встроенный мониторинг даёт возможность отслеживать основные метрики производительности и создавать собственные графики, визуализирующие показатели нагрузки на базу данных информационной системы заказчика и многое другое.

В Postgres Pro Enterprise Manager 1.4.0 представлены следующие изменения:

Добавлена возможность управления объектами базы данных: схемами, таблицами, индексами, последовательностями, функциями.

Добавлено обнаружение кластеров физической репликации и отображение состояния кластеров.

Изменена страница «SQL-статистика»: переработана структура таблицы, добавлена подстраница с детальной статистикой по отдельному типу запроса.

Добавлено табличное представление структуры таблиц: слои, TOAST, параметры хранения.

Продолжена интеграция библиотеки визуализации планов: добавлена совместимость с планами от pg_query_state; включена возможность визуализации планов со страницы «Сессии»; согласована визуализация с общим стилем интерфейса.

Добавлена возможность синхронизации сведений о резервном копировании со стороны агента в репозиторий.

Также в новой версии расширена информативность консоли задач, исправлен ряд ошибок и многое другое.

PPEM доступна пользователям любой СУБД линейки Postgres Pro. Также платформу можно использовать для гибридных ландшафтов: Postgres Pro + СУБД с открытым исходным кодом PostgreSQL.