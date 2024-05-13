«КуйбышевАзот» перевел критические бизнес-процессы на российскую ERP-систему «1С»

На предприятии «КуйбышевАзот» развернута полностью импортонезависимая ИТ-инфраструктура и внедрена ERP-система на базе программных продуктов «1С:Корпорация» и отраслевых решений «1С». В результате автоматизированы 279 бизнес-процессов непрерывного производства, более 800 пользователей перешли на новую систему. Реализация проекта позволила заложить фундамент для дальнейшей цифровизации процессов компании на основе отечественной системы.

«КуйбышевАзот» – российская компания, представляющая химическую отрасль, производит капролактам и продуктов его переработки, входит в число крупнейших производителей азотных удобрений. Эксплуатируемая предприятием западная ERP-система на базе решения Oracle была внедрена более 10 лет назад и уже не отвечала задачам организации, её развитие было трудозатратным и тормозило дальнейшую автоматизацию. В максимально короткие сроки необходимо было перевести все ключевые бизнес-процессы на новую систему, которая обладает отказоустойчивостью, надежностью, производительностью и соответствует требованиям законодательства. "

ИТ-партнер «К2Тех» за 7 месяцев внедрил российское решение на базе программных продуктов «1С:Корпорация» и отраслевых решений «1С», автоматизировав ключевые бизнес-процессы с учетом специфики предприятия и непрерывности производства. Введены в эксплуатацию 9 подсистем корпоративной информационной системы: «Управление НСИ» (нормативно-справочной информацией); «Закупки и склады»; «Продажи и доставка»; «Производство»; «Бухгалтерский учет и расчет себестоимости»; EAM (управление основными фондами); «Кадровый учет и расчет зарплаты»; «Учет и нормирование СИЗ (средств индивидуальной защиты) на базе 1С:EHS»; ЮЗЭДО (юридически значимый электронный документооборот).

Примечательно, что для реализации проекта на полностью отечественных программно-аппаратных продуктах и решениях «К2Тех» с нуля спроектировал и реализовал выделенную ИТ-инфраструктуру: систему хранения данных; вычислительные ресурсы для виртуализации, хранения резервных копий и баз данных.

Переход с исторической системы на «1С» осуществлялся без параллельной работы в двух системах в период опытно-промышленной эксплуатации. При таком подходе для исключения рисков нарушения или снижения эффективности бизнес-процессов необходимо было заранее учесть в новой системе все необходимые для непрерывного производства факторы. В результате выбранный подход позволил сэкономить ресурсы и время на осуществление перехода.

«Для ПАО «КуйбышевАзот», как химического предприятия с непрерывным производственным циклом, при переходе на новую ERP-систему ключевым условием было обеспечение стабильности всех процессов производства и отгрузки продукции потребителям с соблюдением всех требований по качеству и безопасности. Новая система одновременно должна быть интегрирована с другими внешними системами и процессами, которые функционируют в круглосуточном режиме. Благодаря наличию у специалистов ПАО «КуйбышевАзот» опыта замены предыдущей ERP-системы, квалификации и вовлеченности работников предприятия, а также экспертизе специалистов К2Тех и привлечению авторского надзора со стороны фирмы «1С» эти задачи были достигнуты, стабильность и оперативная управляемость обеспечена, а предприятие продолжает успешно работать на отечественной ERP-системе. Мы планируем дальнейшее последовательное внедрение новых блоков, что позволит повысить уровень цифровизации компании для обеспечения лучших условий для наших сотрудников и потребителей», – сказал генеральный директор «КуйбышевАзота» Александр Герасименко.

По итогам проекта при сохранении непрерывности производства и скорости работы предприятия были автоматизированы 279 бизнес-процессов, более 800 пользователей перешли на новую систему, а руководство получило доступ к достоверной и оперативной отчетности по ключевым показателям деятельности «КуйбышевАзот». Внедрение также позволило за счет унификации бизнес-процессов и повышения отказоустойчивости системы упростить ее сопровождение и снизить стоимость владения. Дополнительным эффектом стало легкое освоение системы сотрудниками благодаря гибким настройкам пользовательского интерфейса решений на платформе «1С».

В результате проект не только привел к конкретным эффектам от внедрения ERP-системы, но и обеспечил создание фундамента для дальнейшей цифровизации предприятия.

«Успех выполненного проекта определили высокие компетенции привлеченных к реализации проекта сотрудников и организация эффективной работы проектного офиса, глубокая вовлеченность в процесс создания системы и заинтересованность специалистов заказчика, а также постоянное внимание со стороны руководства предприятия. Реализация такого комплексного проекта в короткие сроки была осуществлена благодаря возможностям, заложенным в тиражные продукты фирмы 1С, и гибкости настройки и адаптации решений на платформе «1С:Предприятие» к отраслевой специфике, что позволяет развивать и модернизировать систему с учетом изменений законодательства, а также для цифровизации новых процессов предприятия в будущем», – отметил руководитель группы авторского надзора и курирования корпоративных проектов фирмы «1С» Виктор Осокин.

На основе заложенного ИТ-фундамента ведется дальнейшая автоматизация «КуйбышевАзот», которая повысит оперативность и качество дополнительных процессов: бюджетирования, управления персоналом, управления продажами, охраны окружающей среды, управления логистикой и др. Такая автоматизация приведет к принятию более эффективных управленческих решений, снижению издержек и минимизации ошибок, связанных с человеческим фактором.

«Для реализации проектов такого масштаба в сжатые сроки важна совместная работа вендора, ИТ-партнера и заказчика. «К2Тех» проводил внедрение по собственной методике, согласно которой анализировался и контролировался каждый автоматизируемый бизнес-процесс, что позволило обеспечить сроки и качество выполнения работ. «1С» предоставил качественное комплексное решение. Со стороны «КуйбышевАзот» были созданы необходимые для работы условия, на задачи по внедрению выделены отдельные сотрудники. В результате благодаря вкладу каждой из сторон, а также тщательно проработанной миграции исторических данных в новую систему и минимальной функциональной доработке типовых решений удалось успешно осуществить переход на новую систему», – сказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса «К2Тех» Игорь Зельдец.