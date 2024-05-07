К началу полевого сезона МТС подключила к своей сети пять сел в Серышевском округе

ПАО «МТС» подключила к своей сети пять сел в Серышевском округе. Более 2000 жителей малых населенных пунктов в рамках программы устранения цифрового неравенства получили доступ к сервисам экосистемы МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скоростной мобильный интернет и цифровые сервисы МТС стали доступны жителям Паруновки, Новосергеевки, Рождественки, Широкого Лога и Сосновки, где началась весенняя полевая кампания. Сельчане могут с комфортом пользоваться цифровыми сервисами, заказывать онлайн необходимое оборудование, искать покупателей сельхозпродукции, быть всегда на связи с поставщиками техники, удобрений и транспортными компаниями.

Населенные пункты находятся на пути к природному заказнику «Воскресеновский». Направляясь к заказнику, туристы и жители области могут уточнить маршрут, заказать экскурсию, посмотреть в интернете дополнительную информацию о редких животных, а также поделиться в соцсетях видео и фото полета черного и белого дальневосточного аистов, миграции косуль, уссурийского кабана.

«Мы продолжаем расширять нашу сеть в Амурской области, подключая населенные пункты, находящиеся в отдаленной и труднодоступной местности. Связь и мобильный интернет сегодня позволяет ускорить решение многих вопросов, например, получение государственных услуг, оплаты счетов ЖКХ, онлайн-шоппинг, это возможность получить образование или повысить квалификацию дистанционно без дополнительных трат на командировки. Поэтому доступ к таким сервисам должен быть как у жителей крупных городов, так и небольших поселков», - сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Ранее МТС обеспечила 4G-интернетом поселок Олекма в Тындинском округе, а также прокачала сеть LTE в Завитинске и пригородном селе Преображеновка.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.