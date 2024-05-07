ГК Softline организовала работу Центра киберучений в НИУ «МЭИ»

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, совместно с АО «Перспективный мониторинг» реализовала проект по созданию Центра киберучений Ampire для Инженерно-экономического института (ИнЭИ) «Национального исследовательского университета «МЭИ» (Московский энергетический институт). Центр киберучений работает с февраля 2024 г. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

НИУ «МЭИ» принимает участие в реализации национального проекта «Наука и университеты», является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», а также реализует программу комплексного развития 2019/2024. Университет нацелен на повышение своего научно-образовательного потенциала и планирует стать одним из центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. В связи с этим в МЭИ было решено модернизировать процесс подготовки ИТ- и ИБ-специалистов и для практической реализации обратиться в ГК Softline.

Перед командой Softline были поставлены задачи: подобрать учебно-тренировочную платформу для организации занятий со студентами кафедры безопасности и информационных технологий (БИТ) МЭИ; оформить помещение киберполигона (лабораторию), где планируется проводить текущую подготовку специалистов и киберучения.

Эксперты ГК Softline учли требования, цели и задачи кафедры БИТ университета и предложили построить Центр киберучений на базе программного комплекса Ampire, так как он полностью отвечал потребностям вуза по организации практического обучения студентов в области информационной безопасности. В установленные сроки команда Softline выполнила поставку специализированного ПО, а эксперты компании «Перспективный мониторинг» — разработчика киберполигона Ampire — провели для преподавателей кафедры и наиболее «продвинутых» студентов курс по освоению новой платформы, что позволило им быстро интегрировать ее в учебный процесс.

На базе Центра киберучений Ampire будущие ИТ- и ИБ-специалисты освоят практические навыки выявления компьютерных атак, расследования инцидентов информационной безопасности и реализации защитных мер, что позволит качественно повысить уровень подготовки студентов кафедры БИТ. Кроме того, возможности киберполигона Ampire вуз планирует использовать и в научных целях.

«Мы рады помочь университету в создании цифровой образовательной среды для проведения киберучений будущих ИТ- и ИБ-специалистов. В новом Центре киберучений НИУ «МЭИ», созданном с помощью нашей команды, студенты смогут тренироваться в выявлении и устранении компьютерных атак в условиях, максимально приближенных к реальным. Платформа Ampire позволяет создавать «цифрового двойника» информационной системы предприятия с моделированием инфраструктуры, сценариев атак, уязвимых узлов, на которые будет воздействовать нарушитель. В качестве инфраструктуры организации выступают виртуальные машины, объединенные в локальную сеть. Таким образом, выпускники будут подготовлены к широкому спектру задач на будущем месте работы, что значительно повысит их конкурентоспособность на рынке труда. Кроме того, свою квалификацию будут непрерывно повышать и сами преподаватели в процессе освоения передового и постоянно развивающегося программного решения», — сказала Ольга Славинская, руководитель направления развития бизнеса «Киберполигон&awareness» ГК Softline.

«Нашему университету важно внедрять перспективные образовательные технологии и методики обучения. Мы уверены, что новые подходы к защите информации и образовательному процессу, которые мы внедряем с применением передовых решений ГК Softline и АО «Перспективный мониторинг», будут способствовать повышению информационной безопасности российских организаций и, в первую очередь, являющихся объектами критической инфраструктуры, что особенно важно при постоянно меняющемся ландшафте киберугроз. На занятиях в нашем Центре киберучений студенты на платформе Ampire будут симулировать процесс хакерской атаки на инфраструктуру предприятия и учиться отражать ее. Наши студенты смогут освоить целый ряд практических компетенций, таких как: работа со специальным программным обеспечением для обнаружения и анализа событий информационной безопасности, настройка и применение средств защиты информации, а также проведение расследования и нейтрализации последствий киберинцидентов. Занимаясь на киберполигоне, будущие ИТ-специалисты получат также навыки командной работы и научатся оперативно реагировать в условиях жестких временных ограничений. Все это позволит выпускникам чувствовать себя уверенными в своих компетенциях при трудоустройстве. Наши преподаватели также высоко оценили возможности Ampire и высокий уровень автоматизации шаблонов и сценариев для организации и проведения занятия и тренировки. Кроме того, мы планируем использовать Ampire и в научной деятельности нашей кафедры и института», — отметил Александр Невский, директор Инженерно-экономического института НИУ «МЭИ».

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5000 ИТ-производителей. ГК Softline является группой компаний, которая объединяет различные бизнес-вертикали в ключевых сегментах ИТ-рынка: «Софтлайн решения», AХОFT, «Девелоника», SL Soft (включает продукты Robin, Polymatica, «Цитрос», «Босс.Кадровые системы», Преферентум, Robovoice, Soica), группа «Борлас», Bell Integrator, «Академия Softline», «Хабэко-Партнер» (ранее R.Partner), Softline ecommerce, Softline Digital и др.