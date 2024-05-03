HRlink повысил надежность работы сервиса кадрового ЭДО

Архитектуру платформы кадрового электронного документооборота (ЭДО) HRlink адаптировали к существенному росту количества пользователей. Кроме того, в 2024 г. HRlink занялась подключением второго удостоверяющего центра для электронных подписей.

За 2023 г. количество пользователей сервиса HRlink превысило 1 млн человек. В связи с этим у разработчиков назрела необходимость увеличить производительность платформы и адаптировать ее к пиковым нагрузкам. Команда вендора пересмотрела архитектуру HRlink. Для распределения нагрузки в HRlink вывели часть функций в отдельные микросервисы, добавили возможность обновлять версию на отдельных экземплярах, ускорили перенос клиентов между серверами, а также скорректировали приоритезацию конвертации документов и изготовления печатных форм, чтобы улучшить пользовательский путь.

Помимо этого, в платформу HRlink была добавлена облачная функция, что позволяет системе бесконечно масштабировать вычислительные ресурсы, используемые системой для наиболее емких операций по конвертации документов и для изготовления печатных форм. Благодаря нововведениям пользователи быстро и без сбоев могут оформлять кадровые документы с помощью сервиса даже в пиковые часы нагрузки.

В 2024 г. команда HRlink первой на российском рынке решений для кадрового ЭДО даст пользователям доступ к двум крупнейшим удостоверяющим центрам в России для выпуска электронных подписей. Помимо УЦ «Астрал-Софт», у клиентов HRlink появится возможность работать через другого лидера рынка – УЦ «Контур». Это сделает платформу катастрофоустойчивой.

Сейчас работа со вторым удостоверяющим центром происходит в пилотном режиме, но на втором этапе интеграции пользователь сможет оформить через HRlink сразу две электронные подписи от разных центров.

«В 2024 г. мы продолжаем работать на тренд укрепления надежности нашего сервиса. HRlink – лидер среди решений для КДП в России, поэтому мы ответственно подходим к вопросам безопасности и стабильности работы всех наших модулей. В 2023 г. HRlink превысил планку в 1 млн пользователей, и мы продолжаем расти. Поэтому для нас важно, чтобы увеличение нагрузки не влияло на качество и скорость работы HRlink», – сказал Данила Морогин, исполнительный директор HRlink.