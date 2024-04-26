TEAMLY представил обновленную версию: платформа позволит управлять проектами и автоматизировать работу отделов

Теперь в ТИМЛИ можно выстроить полный цикл работы отдела: генерировать идеи и бизнес-цели в интеллект-картах → строить планы в диаграмме Ганта → декомпозировать задачи в умных таблицах → управлять спринтами в Канбан-досках.

А также следить за дедлайнами в календаре.

На платформе бесшовно объединены база знаний, инструменты для управления проектами и микролернинг. Это позволяет удобно настроить рабочее пространство для всего отдела или даже компании. Причем, это пространство не нужно настраивать вручную – по готовым шаблонам можно развернуть его в два клика.

Коротко расскажем о главных функциях обновления.

Больше возможностей для совместной работы

Интерактивные доски

Не все знания удобно представить в текстовом формате. Поэтому в весеннем обновлении TEAMLY появились интерактивные доски. Это полноценный board для работы всей команды. С помощью разных элементов и фигур вы можете построить CJM или моделировать BPMN-процессы прямо в базе знаний.

Интеллект-карты

В ТИМЛИ появилась возможность создавать интеллект-карты. Этот функционал особенно востребован, когда нужно всей командой провести брейншторм, проработать стратегию или найти решение проблемы. При необходимости к этим идеям можно будет в любой момент вернуться, что-то добавить или изменить.

Обновленная база знаний

Глоссарий

В новой версии TEAMLY появился глоссарий. Этот функционал упрощает работу администратору базы знаний: вместо того, чтобы вручную давать расшифровку в каждой статье, он может один раз добавить термин в глоссарий, и его значение подсветится при наведении курсора во всех статьях. К тому же, в глоссарии ТИМЛИ можно добавлять синонимы и словоформы.

Поиск

С каждым обновлением улучшаются и возможности поиска. В новой версии TEAMLY появился поиск по всему содержанию файлов. Причем неважно, прикреплен этот файл к статье или находится в файловом хранилище – ответ найдется в любом случае. Также вы можете добавить синонимы, и в поисковой строке вы увидите все материалы, где они упоминаются. Например, к слову “TEAMLY” можно добавить несколько синонимов на разных языках: Teamly и Тимли. А поиск сам найдет любые упоминания по всей базе знаний.

Больше функций для работы с документами

В весеннем обновлении платформы доступна функция, которая позволяют прямо в документе посмотреть практически любой контент: от макетов из Figma до Яндекс и Google-карт. Благодаря этому не нужно переключаться на сторонние ресурсы во время чтения статьи.

Также в Тимли появилась функция, которая позволяет быстрее ориентироваться в перекрестных ссылках на статьи внутри самой базы знаний. Теперь во время чтения одной статьи, пользователь может по одному клику увидеть другие связанные статьи, которые ссылаются на этот материал.

AI-ассистент в базе знаний

Разработчики ТИМЛИ не обошли стороной технологию искусственного интеллекта.

Теперь AI-ассистент ищет ответы, основываясь не только на материалах всего интернета, но и на материалах именно вашей базы знаний. Вам не нужно перечитывать все статьи, чтобы быстро получить нужную информацию. Этот функционал пригодится при решении практически любой задачи.

Причем ответ будет более точный, с учётом специфики именно вашей компании.

Отправить запрос AI-ассистенту можно не только в TEAMLY, но и через Telegram-бота. Это позволяет поддерживать диалог с ассистентом через привычные инструменты.

С помощью AI-ассистента в ТИМЛИ знания компании будут всегда под рукой!

Умные таблицы

Умные таблицы – гибкий инструмент, который позволяет систематизировать данные и работать с ними в разных отображениях.

Главное преимущество умной таблицы – возможность в один клик менять формат отображения одних и тех же данных. К примеру, таблица с бэклогом задач может за секунду превратиться в канбан-доску.

В предыдущей версии платформы были доступны 2 типа отображения данных: таблица и канбан. В обновлённой версии ТИМЛИ доступно значительно больше видов отображения. Умная таблица может превратиться в диаграмму, форму, календарь или диаграмму Ганта.

Диаграмма Ганта

Диаграмма Ганта — это инструмент управления проектами.Например, в виде диаграммы Ганта легко вести бэклог задач: можно строить зависимости между задачами, четко планировать релизы и итерации.

В обновлённой версии TEAMLY вы можете создать диаграмму Ганта, не покидая базы знаний.

Форма

Этот тип представления не просто отображает данные, а помогает их собирать по аналогии работы Гугл-форм в связке с Гугл-таблицами. С помощью этого типа отображения удобно собирать обратную связь пользователей по доработкам продукта, а затем ставить самые важные задачи в бэклог. Также после мероприятия вы можете собрать обратную связь от гостей или проводить опросы среди сотрудников внутри компании.

Результаты удобно будет анализировать через вид отображения “диаграмма”. Вся эта информация не затеряется среди разрозненных ссылок на Google-таблицы и документы, сохранится в ТИМЛИ В любой момент вы можете с ней поработать и использовать для других задач.

Календарь

Теперь в TEAMLY можно представлять данные в виде календаря. С помощью этого вида отображения удобно составлять контент-план или план мероприятий. Это удобно, когда вы ведете сразу много каналов: соцсети, рассылки, статьи, выпуски на YouTube. Вы можете внести все темы и планируемые даты публикаций в одну умную таблицу, а затем в один клик переключиться в формат отображения “календарь”. В данном формате удобно отслеживать: не накладываются ли публикации друг на друга и все ли выходит вовремя.

Диаграммы

Диаграммы помогают быстрее анализировать большие объёмы информации, отслеживать закономерности, сравнивать значения и делать необходимые выводы.

В ТИМЛИ доступны три вида диаграмм:

Кольцевая

Гистограмма

График

Связи

Также внутри умных таблиц появилось новое свойство – связи. С помощью него вы можете связать материалы внутри платформы друг с другом. Например, задачу с техническим заданием, статью с контент-планом или обратную связь пользователей с задачами. Это ключевой функционал, которого не хватает, когда используешь разные инструменты. Работа становится легче!

Библиотека шаблонов

В продукте появилась библиотека решений – это готовые шаблоны, с помощью которых в два клика можно развернуть рабочее пространство для работы команды или отдела.

Например, для отдела маркетинга есть шаблон структуризации всех материалов в умных таблицах: анализ ЦА и конкурентов, презентации о компании, результаты CastDev. Также есть удобные шаблоны канбан-досок для отслеживания статусов работы с подрядчиками и ведения контент-плана в календаре.

А отдел HR найдет готовые шаблоны календаря 1:1 встреч, базы сотрудников и формы опросов для измерения удовлетворенности.

Техподдержка может быстро создать удобную внешнюю базу знаний, чтобы пользователи самостоятельно могли получить ответ.

Сейчас в TEAMLY доступны шаблоны для HR, проектного офиса, маркетинга, продаж, IT-отдела и службы поддержки. Если вы не знаете, с чего начать работу с платформой – попробуйте шаблоны!

Кроме готовых шаблонов, работу с платформой существенно облегчает автоматизация: после её настройки не придется каждый раз тратить время и обновлять статусы вручную.

Внешнее API: создание приватных интеграций

TEAMLY легко интегрируется с мессенджерами, трекерами, Gitlab, HelpDesk-системами. Благодаря этому платформа идеально впишется в инфраструктуру любой компании.

О платформе

TEAMLY — платформа для совместной работы и управления знаниями, призванная заменить Confluence и Notion. В 2023 году получила 5 золотых статуэток на Tagline Awards и профессиональную премию «Преображение» в области knowledge management.

Сейчас ТИМЛИ доверяют крупные компании, такие как: Аналитический Центр РФ, Робокасса, ОАК, Kamaz Digital, ВкусВилл, СКОЛКОВО, РосСельхозБанк, Trussardi, ДодоПицца и др.