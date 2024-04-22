В Оренбургской области ускорили связь для производителей цемента

Мобильная передача данных на скорости до 50 Мбит/c стала доступна в промышленной зоне поселка Аккермановка под Новотроицком. «МегаФон» запустил в населенном пункте новое телеком-оборудование и увеличил площадь покрытия сети 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Развитие инфраструктуры связи помогает занятым здесь специалистам пользоваться необходимыми цифровыми сервисами и оперативнее решать рабочие вопросы. Кроме того, быстрый интернет стал доступен непосредственно в зоне добычи сырья для цемента, и теперь в карьере можно проводить мониторинг работы спецтехники.

«Производство стройматериалов в регионе все больше цифровизируется. Представители отрасли задействуют на заводах облачные технологии, экомониторинг и другие современные инструменты. Связь четвертого поколения позволяет развивать бизнес и подключать все новые возможности», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Никита Пикульников.

Чтобы стабильное интернет-соединение действовало на улице и внутри зданий, на новом оборудовании связисты использовали средний диапазон частот. Он дает уверенный сигнал и достаточную емкость для обслуживания абонентов. Также были задействованы низкие частоты для обеспечения максимального покрытия сети.

После проведенных работ в промзоне поселка увеличилась зона действия технологии VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает чистый звук, мгновенное соединение, одновременное общение по телефону и нахождение в Сети. Технологию не нужно подключать дополнительно, достаточно активировать в настройках смартфона.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.