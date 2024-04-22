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Оператор «Летай» («Таттелеком») ускорил интернет еще в 13 населенных пунктах Татарстана

В марте 2024 г. была проведена модернизация расположенных в пригородных зонах базовых станций «Летай». Это привело к повышению качества сигнала связи и скорости мобильного интернета для жителей сел Столбище и Габишево в Лаишевском районе, а также поселков Мирный и Константиновка под Казанью. Внимание к этим локациям не случайно. С наступлением весны трафик дополнительно перемещается за пределы города, за счет чего сеть загородных базовых станций «уплотняется». Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

В марте 2024 г. на карте связи Татарстана белых пятен стало меньше еще в 13 населенных пунктах. В двух локациях мобильный интернет появился впервые – это деревня Шихазда Пестречинского района и село Пановка Высокогорского района. Скорость интернета также выросла в населенных пунктах Суар и Сидоровка в Набережных Челнах, Ташлы-Елга Кукморского района, Черный Ключ Черемшанского района, Нагорное Альметьевского района и в поселке совхоза им. Воровского Мензелинского района.

Еще одним бонусом для абонентов «Летай» стало сокращение времени ожидания гудка на 20%. А благодаря расширению сети в высокочастотном диапазоне LTE мобильный интернет ускорился не только для жителей определенных местностей, но и для тех, кто путешествует по республике.

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