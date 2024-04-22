На НАК «Азоте» внедрили первую комплексную рекомендательную систему на аммиаках

НАК «Азот» (входит в «ЕвроХим»), производитель удобрений, внедрил комплексную рекомендательную систему для производства аммиака. Цифровое решение позволяет поддерживать оптимальные значения технологических параметров, необходимых для эффективного использования сырья и увеличения выпуска продукции. На основе информации, которая приходит каждые 10 минут от более чем 250 приборов, контролирующих технологический процесс, ведется расчет математических моделей и поиск оптимальных значений для текущего состояния цеха. Об этом CNews сообщили представители компании «Цифровые технологии и платформы».

При создании рекомендательной системы учитывались специфика цеха, допустимые нормы технологического режима и другие технологические ограничения. Сначала специалисты изучили исторические данные работы цеха, затем по результатам аналитического контроля разработали и протестировали глобальный оптимизатор на математических моделях. Именно он лег в основу рекомендательной системы. Для того, чтобы оперативно улучшать решение и вносить изменения, команда проекта на каждом этапе реализации сверялась с требованиями производства и впечатлениями производственного персонала. Балансовые испытания рекомендательной системы были успешно проведены в декабре 2023 г.

Решение использует набор данных от КИП (контрольно-измерительных приборов) и поточных хроматографов в режиме реального времени. На основе информации, которая приходит каждую минуту более чем от 250 приборов, контролирующих технологический процесс, осуществляется расчет математических моделей и поиск оптимумов для текущего состояния цеха. Система позволяет поддерживать оптимальные значения технологических параметров, необходимых для эффективного использования сырья.

Увеличение выработки аммиака в текущих условиях работы цеха составляет +1,53% или +25 тонн/сут, что подтверждается результатами балансовых испытаний. Снижение себестоимости за счет сокращения удельного потребления природного газа, который составляет 90% переменных затрат в производстве аммиака: -2% на тонну продукции. Ожидаемый экономический эффект составляет более 100 млн руб. в год.

«ЕвроХим» занимается внедрением цифровых продуктов и решений на своих производствах. Положительная обратная связь от операторов цехов служит дополнительной мотивацией в реализации ее тиража и интеграции с СУУТП (система улучшенного управления технологическим процессом), что увеличит эффект от применения системы за счет непрерывного следования рекомендациям.

Евгений Скобелев, исполнительный директор НАК «Азот»: «Внедрение комплексной рекомендательной системы в производстве аммиака на нашем предприятии - большой шаг в современные технологии цифровизации. Теперь можно более оперативно анализировать данные и принимать решения по оптимизации производства».