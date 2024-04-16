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«ТМХ Технологии» проводит цифровизацию закупок с помощью B2B-Center

Компания «ТМХ Технологии» проводит цифровизацию закупок с помощью B2B-Center.

«ТМХ Технологии» отвечает за формирование и реализацию стратегии технологического развития и перевооружения предприятий, входящих в состав «Трансмашхолдинга» —российского разработчика и производителя подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта.

Одна из приоритетных задач «ТМХ Технологии» — обеспечить прозрачность и высокую эффективность закупок. С помощью B2B-Center компания рассчитывает оцифровать весь объем проводимых закупок, привлечь новых партнеров, повысить конкуренцию среди участников торгов, а также сформировать единые требования и равные условия для всех поставщиков.

«Мы нацелены на постоянное совершенствование происходящих в компании процессов, в том числе и закупочных процедур. В перспективе мы планируем расширить виды товаров и услуг, закупаемых через B2B-Center. Площадка позволит нам автоматизировать взаимодействие с партнерами, внедрить инструменты мониторинга и анализа проводимых закупок», — сказал Вячеслав Сабин, директор департамента организации поставок технологического оборудования компании «ТМХ Технологии».

«ТМХ Технологии» уделяют особое внимание взаимодействию с отечественными поставщиками и заинтересованы в долговременном сотрудничестве с производителями самого разнообразного технологического оборудования.

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