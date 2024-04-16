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Оформление порубочного билета ускорили в два раза в Подмосковье

«На региональном портале упростили услугу по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений. Срок ее предоставления сократился вдвое – до востьми рабочих дней. Кроме того, теперь оформлять заявления помогает «умный» сервис. Если планируется вырубка менее 15 деревьев, сервис автоматически создает один из обязательных документов – перечетную ведомость. Это экономит время пользователей и снижает вероятность отказа», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Порубочный билет необходимо получать, если планируется санитарная рубка, удаление сухостоя или аварийных деревьев, реставрация объектов озеленения, пересадка зеленых насаждений на общественной территории в городе или сельской местности. Кроме того, этот документ нужен во время капитального и текущего ремонта инженерных коммуникаций, сносе зданий и в других случаях.

Оформить порубочный билет могут владельцы недвижимости: физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Услуга «Выдача разрешения на вырубку, посадку, пересадку зеленых насаждений» доступна в разделе «Земля и стройка» – «Строительные работы». Чтобы получить ее, следует выбрать свой муниципалитет, оформить онлайн-заявление и прикрепить документы. Заявку рассмотрит администрация городского округа. Ответ поступит в личный кабинет на региональном портале. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

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