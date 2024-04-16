Nubes запустил услугу комплексного аудита информационной безопасности

Облачный провайдер «Нубес» (Nubes) представил новую услугу — комплексный аудит ИБ. В его состав входит сканирование ИТ-инфраструктуры компании на уязвимости, проверка надежности паролей учетных записей, изучение корпоративной сети на предмет некорректных настроек средств защиты, а также оценка киберграмотности пользователей в отношении фишинговых рассылок. Об этом CNews сообщили представители Nubes.

Комплексный аудит позволит компаниям различных сегментов и отраслей снизить риск утечек данных, устранить уязвимости в ИТ-инфраструктуре и обеспечить непрерывность бизнес-процессов. Эксперты Nubes помогут быстро оценить текущую ИБ-стратегию и выстроить более эффективную систему управления информационной безопасностью на предприятии.

Сканирование ИТ-инфраструктуры, которое проходит в рамках комплексной услуги, представляет собой анализ приложений и сервисов компании. В ходе исследования выявляются критичные для бизнеса уязвимости ПО.

Также эксперты Nubes изучают учетные записи компании. По итогу такого анализа заказчик получает список скомпрометированных и неуникальных паролей. Все они могут быть использованы злоумышленниками в атаках на компанию.

Анализ сетевой инфраструктуры подразумевает тщательное изучение настроек файрволов, межсетевых экранов нового поколения (NGFW) и других средств защиты. ИБ-инженеры Nubes оптимизируют правила и находят «‎лишние» открытые порты, которыми могут воспользоваться злоумышленники для доступа в корпоративную сеть.

Также в ходе комплексного аудита проводится учебная фишинговая рассылка. Она помогает выявить уровень киберграмотности пользователей и сфокусировать усилия на обучении персонала.

По итогам всех проверок компания получает подробный наглядный отчет. В нем указываются выявленные уязвимости и проблемы ИБ, а также рекомендации по их устранению и оптимизации настроек средств защиты.

«Новый сервис позволит компаниям быстро оценить состояние информационной безопасности в целом, а не отдельно взятого аспекта, а также приоритизировать решение проблем ИБ в условиях ограниченного бюджета, — сказал Василий Степаненко, генеральный директор облачного провайдера Nubes. — Подобный аудит — хороший вариант для компаний, которые только задумываются о разработке стратегии в области кибербезопасности. Благодаря комплексной оценке они смогут определить вектор развития в каждом из направлений ИБ, причем без дорогостоящих пентестов и крупных начальных вложений».

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Nubes (ООО «Нубес») — ИБ-ориентированный провайдер облачных сервисов и услуг colocation на базе собственного дата-центра Tier III в Москве. В портфель компании входят аттестованное по 152-ФЗ облако со встроенными средствами защиты NGcloud, ИБ-сервисы (NGFW, WAF, защита от DDoS-атак), сервисы для удаленной работы (почта, VDI, облачный диск), а также готовые кластеры Kubernetes и баз данных.