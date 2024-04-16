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Московская биржа выбрала СУБД PostgreDB от «Диасофт»

В декабре 2023 г. группа «Московская Биржа» провела конкурсный отбор с целью выбора поставщика СУБД на базе PostgreSQL. В конкурсной процедуре приняли участие практически все ведущие производители российских СУБД. По итогам конкурса «Диасофт» был признан победителем: по ключевым параметрам Московская биржа выбрала компанию в качестве предпочтительного поставщика СУБД. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В течение следующих трех месяцев специалисты группы «Московская Биржа» проверяли все заявленные технические характеристики СУБД PostgreDB, входящей в состав платформы Digital Q.DataBase от «Диасофт». Независимое тестирование осуществлялось на оборудовании Московской биржи.

Тщательная комплексная проверка подтвердила, что СУБД PostgreDB полностью соответствует всем требованиям Московской биржи в части функциональных возможностей, производительности и отказоустойчивости.

Николай Макаревич, директор департамента «Экономика данных», член правления компании «Диасофт»: «Специалисты компании «Диасофт» вложили много времени и сил в разработку СУБД PostgreDB в составе платформы Digital Q.DataBase. Мы рады, что экспертиза и опыт нашей команды позволили создать системное программное обеспечение, которое может использоваться для развития ИT-инфраструктуры значимых для рынка организаций».

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