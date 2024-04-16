Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали управление движением на перегоне БАМа Мустах – Ульма

В Амурской области компании Дивизиона «Железные дороги» ГК Нацпроектстрой модернизировали перегон БАМа Мустах – Ульма. На участке построили двухпутную вставку протяженностью 13,5 километров, и ввели цифровое управление движением поездов. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520.

На разъезде Мустах и путевом посту 3140 км смонтировали 11 стрелочных переводов и внедрили цифровую российскую автоматику – систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ разработки и производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520.

Система позволяет дистанционно регулировать работу стрелок и светофоров, устанавливать маршруты, повышает безопасность движения, минимизирует риски нештатных ситуаций. Также на перегоне уложили более 100 километров кабелей, установили 278 металлических опор под высоковольтные линии, модернизировали устройства СЦБ, связи, энергоснабжения.

ГК 1520 Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали управление движением на перегоне БАМа Мустах – Ульма

Открытие двухпутных перегонов на БАМе увеличивает пропускную способность на лимитирующих участках. За счет строительства вторых путей провозная способность линии Февральск – Новый Ургал к 2025 г. вырастет с 26,1 до 52 млн тонн.

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Дивизион «Железные дороги» холдинга «Нацпроекстрой» сформирован на основе активов ГК 1520. Включает ряд ключевых российских компаний в сфере железнодорожного проектирования, строительства, автоматики и телемеханики, в том числе «Бамстроймеханизация», ОСК «1520», Мостоотряд-47, Ленгипротранс, Дальгипротранс, «1520 Сигнал» и др.

Группа компаний 1520 - российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.