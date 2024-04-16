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Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали управление движением на перегоне БАМа Мустах – Ульма

В Амурской области компании Дивизиона «Железные дороги» ГК Нацпроектстрой модернизировали перегон БАМа Мустах – Ульма. На участке построили двухпутную вставку протяженностью 13,5 километров, и ввели цифровое управление движением поездов. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520.

На разъезде Мустах и путевом посту 3140 км смонтировали 11 стрелочных переводов и внедрили цифровую российскую автоматику – систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ разработки и производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520.

Система позволяет дистанционно регулировать работу стрелок и светофоров, устанавливать маршруты, повышает безопасность движения, минимизирует риски нештатных ситуаций. Также на перегоне уложили более 100 километров кабелей, установили 278 металлических опор под высоковольтные линии, модернизировали устройства СЦБ, связи, энергоснабжения.

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ГК 1520
Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали управление движением на перегоне БАМа Мустах – Ульма

Открытие двухпутных перегонов на БАМе увеличивает пропускную способность на лимитирующих участках. За счет строительства вторых путей провозная способность линии Февральск – Новый Ургал к 2025 г. вырастет с 26,1 до 52 млн тонн.

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Дивизион «Железные дороги» холдинга «Нацпроекстрой» сформирован на основе активов ГК 1520. Включает ряд ключевых российских компаний в сфере железнодорожного проектирования, строительства, автоматики и телемеханики, в том числе «Бамстроймеханизация», ОСК «1520», Мостоотряд-47, Ленгипротранс, Дальгипротранс, «1520 Сигнал» и др.

Группа компаний 1520 - российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.

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