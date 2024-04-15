Студенты рассказали, как они применяют ИИ в учебе

43% студентов уже используют различные технологии ИИ в образовательных целях, а 30% слышали про возможности генеративных моделей, но пока что не применяли их. Такие данные получил онлайн-кампус НИУ ВШЭ в ходе исследования отношения учащихся вузов к современным технологиям на базе ИИ на программах бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, а также колледжей и профессиональных училищ. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Большинство (52%) опрошенных заявили, что готовы доверить искусственному интеллекту подготовку материалов, которые в дальнейшем будет проверять преподаватель. По мнению респондентов технологии могут облегчить поиск источников и данных для курсовых и лабораторных работ (31%), сверстать и обработать изображения (28%), а также помочь в решении различных учебных задач (24%). Опрос показал, что сейчас молодые люди готовы задействовать ИИ для подготовки докладов (56%), рефератов (33%) и эссе (29%). Однако необходимо подчеркнуть, что речь идет о частичном задействовании ИИ в подготовке студенческих работ: так 42% студентов отметили, что доля участия генеративных моделей в итоговом результате будет составлять 20-40%, а 32% респондентов отведут для них 40-60%. В список топ-инструментов среди студенческого сообщества вошли YandexGPT (54%), боты в Telegram на основе нейросетей (47%), «Шедеврум» (35%).

При этом, студенты очень аккуратно относятся к данным от ИИ. 50% респондентов отметили, что такой информации доверять можно только при условии фактчекинга. Так, 52% для проверки данных запрашивают у ИИ ссылки на источники, 18% проверяют каждое предложение от нейросетей на соответствие действительности, а 16% сверяют только цифры, даты, места событий. Кроме того, опрошенные считают, что, в целом, любую информацию, полученную из интернета, необходимо воспринимать критически и перепроверять данные (37%), а 22% доверяют информации только из авторитетных источников.

Подобное ответственное и при этом настороженное отношение со стороны студентов к результатам работы генеративных моделей не случайно – модели ИИ страдают так называемыми «галлюцинациями» и выдают материал, не соответствующий действительности. Борьба с подобным явлением в генеративных моделях сейчас является одним из центральных вызовов индустрии. Проректор Сергей Рощин от лица Высшей школы экономики подписал «Декларацию об ответственной разработке и использовании больших генеративных моделей».

Участники опроса поделились, что в учебных заведениях, в большинстве своем, спокойно реагируют на то, что студенты применяют современные технологии в образовательных целях. 37% респондентов никогда не сталкивались с критикой от преподавателей из-за использования ИИ, 21% – всего несколько раз, а 16% часто встречали неодобрение. При этом 13% отметили, что преподаватели поощряли подобное использование технологий. Отдельно стоит отметить, что и сами наставники начинают внедрять нейросети в свою практику, об этом рассказали 42% студентов.

Несмотря на то, что ИИ уже активно применяется в образовательном процессе, 29% студентов все же не готовы использовать технологии в ходе экзамена, даже если преподаватель дал бы на это разрешение. Между тем, 19% опрошенных воспользовались бы генеративными моделями только для проверки своих ответов, 18% прибегли бы к такой возможности, а 17% поделились, что это им бы мешало сконцентрироваться на заданиях, остальные не смогли определиться с ответом. При этом респонденты нейтрально (49%) и позитивно (25%) отнеслись бы к тому, что для проверки их работ преподавательский состав, в свою очередь, также применил бы искусственный интеллект.

Методология: опрос проведен среди 1,382 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в марте 2024 г.

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Онлайн-кампус НИУ ВШЭ — с запуска первой в стране англоязычной онлайн-магистратуры Master of Data Science в 2020 г. количество учащихся онлайн-кампуса выросло в семь раз. Сегодня в нем учится почти три тыс. студентов из России, Китая, США, Канады, Перу, Германии и других стран.