Столичных промышленников обучат работе с искусственным интеллектом

Образовательный проект столичного правительства «Московская техническая школа» («МТШ») совместно с Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» и компанией «СберОбразование» проведет бесплатное онлайн-обучение по искусственному интеллекту. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«ИИ-технологии уже сегодня оказывают значительное влияние на экономический сектор, предлагая новые возможности для оптимизации процессов, повышения эффективности предприятий и укрепления технологического суверенитета страны. Город активно поддерживает развитие искусственного интеллекта и создает условия для обучения специалистов. Так, с 22 апреля и до конца мая «Московская техническая школа» совместно с партнерами проведет онлайн-курс «Методы и модели глубокого обучения». Он будет актуален для выпускников технических вузов, а также сотрудников промпредприятий, деятельность которых связана с технологиями машинного обучения», – сказал Владимир Ефимов.

Программа рассчитана на 18 академических часов. Слушатели получат базовые знания в области глубокого обучения, освоят основы построения и применения описательных и предсказательных моделей, а также смогут подбирать необходимые алгоритмы машинного обучения для решения прикладных задач.

«Курс включает онлайн-лекции, семинары, практические занятия и состоит из шести модулей. В них вошли основы анализа данных и машинного обучения, в частности классическим методам и моделям, современная архитектура глубоких нейронных сетей, а также компьютерное зрение и обработка естественных языков. Полученные в ходе курса навыки и знания промышленники смогут применить на своих предприятиях», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Лектор курса профессор НИЯУ МИФИ Сергей Запечников добавил, что онлайн-программа предоставит слушателям возможность погрузиться в мир искусственного интеллекта, получить фундаментальные теоретические знания и пройти практику.

В свою очередь директор образовательной платформы компании «СберОбразование» Владислав Кожемякин отметил, что искусственный интеллект полезен и для образовательной индустрии. Он позволяет увеличивать эффективность обучения в среднем на 30%, персонализируя процесс и повышая вовлеченность учащихся.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленным предприятиям решить вопрос дефицита сотрудников, правительство Москвы в 2021 году совместно с ведущими техническими вузами и компаниями создало проект «Московская техническая школа». Он призван повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые развивают промышленный потенциал столицы и оптимизируют производственные процессы.