Softline оснастила первый «Кванториум» в Камчатском крае в школе №28 имени Г. Ф. Кирдищева

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, стала партнером в создании первого школьного технопарка «Кванториум» на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева» в Петропавловск-Камчатском городском округе Камчатского края. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В рамках проекта Softline оснастила лаборатории по естественно-научному профилю с уклоном на химико-биологическое направление в соответствии со спецификой школы №28. В «Кванториуме» теперь на новом уровне преподаются основные образовательные программы (физика, химия, биология) и проводятся занятия по экологии и физиологии.

Softline также предоставила компьютерное, презентационное и научно-техническое лабораторное оборудование, в том числе цифровые лаборатории, робототехнические комплексы, оснащение для 3D-моделирования. Благодаря этому школьники могут учиться пользоваться беспилотными летательными аппаратами, работать с 3D-принтерами, создавать прототипы роботов и многому другому.

Школа высоко оценила работу Softline и отметила оперативность, высокое качество оборудования и профессионализм сотрудников компании, оказывавших консультационную поддержку на всех этапах реализации проекта. «Благодаря успешному открытию «Кванториума» ученики могут со школьной скамьи развиваться в высокотехнологичных, современных и востребованных направлениях и, возможно, выбрать будущую профессию», — отметила Елена Баневич, директор МАОУ «Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева».

«Это первый школьный «Кванториум» в Камчатском крае, теперь в регионе запланировано создание и других подобных технопарков. Уже сейчас «Кванториум» школы №28 становится образцом для других учебных заведений края, в нем проводятся экскурсии и образовательные инициативы. Мы принимали участие в проработке проекта на всех его этапах, что позволило предложить оптимальное решение и реализовать все пожелания школы», — сказала Наталья Юрасова, руководитель направления развития бизнеса департамента комплексных проектов в ГК Softline.

Школьный «Кванториум» в Петропавловске-Камчатском стал одним из первых проектов компании по оснащению детских технопарков на Камчатке в рамках национального проекта «Образование». Softline планирует и дальше содействовать созданию современной образовательной среды для развития навыков научно-технического творчества у школьников.

***

ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5000 ИТ-производителей. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, «Ваш Платежный Проводник» и др.