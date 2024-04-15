«Систэм Электрик» представила новый преобразователь частоты SystemeVar Hertz, разработанный под требования рынка РФ

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, представила разработанный с нуля с учетом требований российского рынка частотный преобразователь SystemeVar Hertz.

Главными конкурентными преимуществами SystemeVar Hertz стали контроль целостности моторного кабеля, компактность («книжный» дизайн), надежность, а также сбалансированная стоимость. Новый преобразователь частоты предназначен для применения в системах водоподготовки, водоснабжения и водоотведения, в системах пожаротушения, охлаждения, аварийных системах, вентиляционном оборудовании и при работе климатического оборудования.

Номинальная мощность устройства составляет до 30 кВт с возможностью переключения нормальный / тяжелый режим. Предлагается два варианта питающего напряжения: 1Ф 220 В и 3Ф 380 В. SystemeVar Hertz имеет степень защиты IP20, покрытие плат класса 3C2, оснащен ЭМС-фильтром класса С3 и может быть установлен «бок-о-бок» с другим оборудованием. Преобразователь частоты работает в диапазоне температур от -20 до +50 °C. Для ввода в эксплуатацию устройства доступно бесплатное ПО SystemeVAR Tool.

В SystemeVar Hertz встроены LED-панель оператора, протокол Modbus RTU и ПИД-регулятор со спящим режимом. Новая модель поддерживает два пожарных режима работы, функции «подхвата на лету» и автоматического рестарта, энергосбережения и контроля потребления.