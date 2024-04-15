Резидент «Сколково» внедрил сервис оценки качества вождения в крупнейший таксопарк Москвы

Компания Exodrive, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработала онлайн платформу для оценки качества вождения с использованием искусственного интеллекта. Сервис послужил основой для новой стратегии безопасности на дорогах одного из крупнейших таксопарков Москвы «Такси Ритм». Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Сервис резидента «Сколково» представляет собой цифровое решение оценки качества вождения, основанное на алгоритме искусственного интеллекта и Big Data. Искусственный интеллект обучался на основе данных из 32 млн профилей водителей, 770 тыс. оцифрованных ДТП и 400 млрд км проанализированных дорог. Трекер, установленный на аккумулятор автомобиля, собирает данные о поездках и передает их на платформу, где с помощью искусственного интеллекта данные анализируются и формируется показатель качества вождения – скоринговый балл. Чем выше балл, тем безопаснее стиль вождения водителя. Если машина попадет в ДТП, платформа сразу проинформирует парк о событии, создаст отчет с описанием происшествия и определит возможные травмы водителя и пассажиров для быстрого реагирования на происшествие.

«Мы анализируем свыше 100 показателей, влияющих на качество вождения, которые позволяют определить стиль езды водителей, уровень безопасности и комфорта поездок. Это поможет таксопарку поддерживать высокие стандарты обслуживания и улучшать опыт пассажиров», – сказал Евгений Черных, CEO Exodrive.

Основная задача «Такси Ритм» – сократить аварийность и мотивировать водителей к аккуратному поведению за рулем. С помощью платформы Exodrive таксопарк планирует улучшить свои услуги, повысить комфорт поездок и сократить количество ДТП на дорогах. Кроме того, благодаря оценке качества вождения, таксопарк поможет водителям совершенствовать свои навыки и получать дополнительные бонусы за качественное обслуживание пассажиров.

«С помощью оценки качества вождения таксопарк планирует анализировать риски аварийности каждого водителя и проводить мероприятия по мотивации водителей к аккуратному поведению за рулем», – сказал Дамир Курмаев, директор «Такси Ритм».

«Мы поддерживаем внедрение скоринга вождения водителей такси. Результаты первых пилотных проектов с таксопарками в Москве показали снижение аварийности до 30%. Руководители таксопарков по отчетам из таких систем теперь могут своевременно налаживать работу с водителями в части аккуратного вождения и соблюдения ПДД», – сказала Ирина Зарипова, председатель Общественного Совета по развитию такси.

«С каждым годом в городском потоке растет количество автомобилей такси, при этом по последним оценкам треть всех случаев дорожно-транспортных происшествий в Москве приходится именно на данный вид транспорта, который априори предполагает наличие за рулем водителя профессионала и высокий уровень безопасности поездки. Платформа Exodrive – надежный помощник как пассажира, так и таксопарка, внедрение искусственного интеллекта будет гарантом высокого уровня комфорта и безопасности для пассажира, а также позволит таксопарку повысить экономические показатели своей деятельности», – сказал Кирилл Жанайдаров, директор департамента транспорта фонда «Сколково».

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«Сколково» (группа ВЭБ.РФ) – инновационный центр России – играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и многие другие. Сколковская экосистема – это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На первое марта 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 4 тыс. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тысяч.