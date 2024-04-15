Переход на электропогрузчики помог «Свезе» сэкономить до 1 млн рублей

Отказ лесопромышленной группы «Свеза» от погрузчиков на углеводородном топливе в пользу машин с литий-ионными батареями показал экономический эффект. За год комбинат компании в Санкт-Петербурге смог сэкономить от одной машины до одного млн руб. Об этом CNews сообщили представители группы «Свеза».

Программа перевода производств «Свезы» на использование электропогрузчиков стартовала летом 2023 г. Первая машина грузоподъемностью 4,5 т была приобретена для комбината группы в Санкт-Петербурге.

За год эксплуатации погрузчик показал себя с наилучшей стороны. Например, сервисное обслуживание техники обходится предприятию почти в два раза дешевле, чем аналог на газе. Кроме этого, экономический эффект отмечается и при заправке. Если для обеспечения погрузчика углеродным топливом необходимо ежегодно выделять из бюджета до одного млн руб., то для зарядки — в 10 раз меньше.

Переход на электропогрузчики помог «Свезе» сэкономить до 1 млн рублей

«Комфортные и современные электропогрузчики оснащены удобными сиденьями с высокой спинкой и амортизацией, рычагами управления и другими дополнениями, обеспечивающие комфортные условия труда. Отметим и то, что техники с использованием литий-ионной батареей более износостойкая и экологичная. Из-за отсутствия выхлопных газов, в цеху улучшился климат. Также электропогрузчик не требует большой физической силы и легок в управлении как для мужчин, так и для женщин», — сказал Сергей Дорофеев, начальник транспортного отдела комбината «Свеза» в Санкт-Петербурге.

Чтобы управлять техникой водителю достаточно иметь водительское удостоверение категории «В», но с пометкой «Водитель электропогрузчика». В случае, если сотрудник не имеет данной отметки, компания готова оплатить его дополнительное обучение.

В 2024 г. «Свеза» планирует закупить еще четыре электропогрузчика. Полностью перейти на новый вид техники комбинат в Санкт-Петербурге планирует к 2028 г. К этому времени в распоряжении производства будет приобретено около 26 единиц техники разнообразной грузоподъемностью. Сумма инвестиций превысит 100 млн руб.

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«Свеза» – производитель березовой фанеры. В состав группы входит семь комбинатов, а также ряд структур, в том числе компании, занимающиеся заготовкой сырья и производством биопродуктов. Высококачественная фанера «Свезы» используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и транспорта. Также фанера компании применяется при создании экологичной мебели и стильных интерьеров.