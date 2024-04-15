MONT предложит партнерам решение для информационной безопасности в сегменте защиты неструктурированных данных

Группа компаний MONT заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Динамичные инновации», разработчиком ИБ-решения Cryptallit, предназначенном для защиты данных от утечек. Автоматизированная система создает защищенную, доверенную среду для безопасной работы с файлами в организации с использованием средств шифрования и управления доступом. Об этом CNews сообщили представители MONT.

Cryptallit состоит из двух функциональных модулей – агента сетевой безопасности (АСБ) и агента локальной безопасности (АЛБ). В задачи АСБ входит формирование защищенного контура при работе пользователей с файловым сервером. Функциональность АЛБ направлена на локальную защиту жестких дисков на рабочих местах пользователей с возможностью использования TPM (Trusted Platform Module). Централизованное управление Cryptallit реализовано в виде единой консоли для службы ИБ.

Продукт не имеет аналогов среди российских решений в своем сегменте. ПО зарегистрировано в реестре Минцифры РФ (№20257 от 27.11.2023), АО «Динамичные инновации» — лицензиат ФСТЭК и ФСБ.

Преимуществами использования Cryptallit является надежная защита данных с использованием ГОСТ и международных стандартов шифрования, гибкое пофайловое шифрование на уровне папок файлового сервера, а также формирование замкнутого контура безопасной обработки конфиденциальной информации – от сервера до рабочего места пользователя.

Решение оказывает минимальное влияние на бизнес-пользователей, так как не требует долгой адаптации для работы с системой. Cryptallit позволяет избежать деградации производительности файлового сервера за счет выполнения операций шифрования на клиентском ПО, а также обеспечивает централизованное управление политиками и защитой локальных дисков на рабочих местах пользователей.

Cryptallit также обеспечивает надежную двухфакторную аутентификацию пользователя на рабочем месте и защищает данные сервера от лиц, имеющих физический доступ к оборудованию, внешних злоумышленников и привилегированных пользователей с ролью администратора.

«Сотрудничество АО «Динамичные инновации» и MONT предложит бизнесу новые возможности для защиты корпоративных данных. В Cryptallit мы учли опыт российского рынка и сделали шаг вперед в результативности, эффективности и скорости реализации такой защиты. Шифрование стоит на страже данных человечества более 20 веков и отличается высокой эффективностью, но основную сложность у компаний и пользователей вызывают процессы внедрения и эксплуатации.

Наше решение позволяет бизнесу снять эти барьеры и защитить чувствительные данные быстро, не дожидаясь, например, завершения длительного процесса построения комплексной ИБ на предприятии, в то время как угрозы постоянно нарастают», — сказал Алексей Анастасьев, директор по развитию бизнеса Cryptallit.

«Решения для кибербезопасности продолжают оставаться востребованными среди наших партнеров. Новый ИБ-продукт в портфеле MONT – Cryptallit – закрывает важную нишу отечественного программного обеспечения для безопасной работы с неструктурированными данными. Решение будет востребовано как в бизнес-среде, так и у организаций государственного сектора», – сказал Александр Галдобин, руководитель отдела по работе с вендорами ИБ, MONT.