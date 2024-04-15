ИТ-отрасль: ключевые показатели развития за 2019-2023 годы

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ проанализировал динамику развития ИТ-отрасли за 2019-2023 гг. на основе данных статистики. Отрасль демонстрировала устойчивый рост по ключевым показателям — вкладу в ВВП, объему реализации продукции и услуг собственной разработки, численности персонала и инвестициям. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Под ИТ-отраслью понимаются виды деятельности 62.0 (разработка ПО) и 63.1 (обработка данных) согласно ОКВЭД.

Главные выводы

Позитивный тренд развития ИТ-отрасли сохранялся на протяжении всего анализируемого периода, в том числе в «ковидном» 2020 г. и в 2022-2023 гг., несмотря на резкое сокращение предложения импортных технологических решений.

ИТ-отрасль росла быстрее экономики в целом. В результате ее вклад в ВВП достиг почти 2% в 2023 г. (против 1,3% в 2019 г.).

Двузначными темпами росли показатели, характеризующие реальные объемы разработок и продаж ИТ-решений и услуг в отрасли. Так, среднегодовой темп прироста валовой добавленной стоимости (ВДС) в сопоставимых ценах превысил 10%, а численность работников увеличивалась в среднем на 11% ежегодно. За четыре года рост по обоим показателям составил около 1,5 раза.

Даже по итогам 2022 г. отрасли удалось не только сохранить, но и нарастить численность персонала, а к декабрю 2023 г. она достигла рекордных 857 тыс. сотрудников.

Объем реализации собственных продуктов и услуг в ИТ-отрасли увеличивался в среднем на 26% в год и составил 3,1 трлн руб. в 2023 г. (по крупным и средним организациям).

Компании ИТ-отрасли наращивали инвестиции в основной капитал, особенно в последние два года. Ключевыми факторами стали активизация разработки импортозамещающего тиражного ПО, расширение ИТ-инфраструктуры российских облачных сервисов, скачок спроса на вычислительные мощности.