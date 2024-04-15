«Газпром межрегионгаз» продолжает работу по цифровизации поставок газа абонентам

Член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Вадим Симдякин и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов провели стратегическую сессию по внедрению и развитию Единого пульта управления системами телеметрии на базе ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». Об этом CNews сообщили представители ООО «Газпром межрегионгаз» .

ЕПУ СТМ – российский программный продукт, разработанный дочерней компанией Группы «Газпром межрегионгаз инжиниринг». Цифровой комплекс позволяет унифицировать процесс сбора, обработки и хранения информации о транспортировке и поставках газа конечным потребителям, а также обеспечивает контроль технологических параметров по объектам газораспределения.

Технологическое решение интегрировано с «умными счетчиками» и вместе с системами контроля загазованности и отключающими устройствами значительно повышает безопасность использования природного газа в быту.

«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» – одна из региональных газовых компаний, в которых ЕПУ СТМ введен в режиме опытной эксплуатации. В систему были интегрированы данные более 8,5 тыс. объектов телеметрии, что позволило консолидировать информацию и осуществлять оперативный контроль объема реализации газа абонентам повысить эффективность диспетчерского управления поставками сетевого топлива.

По итогам мероприятия принято решение продолжить внедрение Единого пульта управления системами телеметрии для региональных газовых компаний и газораспределительных организаций, а также о запуске двух пилотных проектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по оснащению отдельных территорий интеллектуальными приборами учета газа.

Формат проведения стратегических сессий по данному направлению будет продолжен. Следующее заседание решено посвятить обсуждению возможностей российского рынка производителей ИСУГ по удовлетворению спроса на интеллектуальные счетчики при реализации программ их установки в масштабах всей страны.

Сергей Густов: «Важно, что ЕПУ СТМ – полностью российский продукт как с точки зрения программного обеспечения, так и с точки зрения аппаратной составляющей. Сейчас телеметрическим контролем уже охвачено 90% поставок топлива промышленным потребителям. Будем дальше работать над тем, чтобы довести этот показатель до 100% по всей стране».

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ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» является специализированной сервисной компанией, обеспечивающей основные виды деятельности в регионах присутствия компаний группы «Газпром межрегионгаз». Осуществляет разработку и сопровождение специализированного программного обеспечения, аутсорсинг ИТ-инфраструктуры, техническое обслуживание и ремонт систем телеметрии, аудит учета газа, а также оказывает образовательные услуги. Входит в Группу «Газпром межрегионгаз».