«ЭРА-ГЛОНАСС» улучшит работу транспортного комплекса Саратовской области

Соглашение о сотрудничестве подписал министр цифрового развития и связи Владимир Старков и директор департамента региональных продаж АО «ГЛОНАСС» Виталий Деркач. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Взаимодействие в рамках соглашения будет осуществляться между государственной автоматизированной информационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС» и информационно-аналитической системой Ситуационного центра Губернатора области.

Сотрудничество позволит эффективно осуществлять мониторинг и анализ регулярности следования маршрутных средств в сфере дорожного хозяйства и пассажирского транспорта на территории области. Также станут возможны обработка и хранение получаемых данных в системе Ситуационного центра.

«Благодаря нашей совместной работе с Минцифры Саратовской области жители региона получат новые цифровые сервисы на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», которые повысят комфорт и безопасность транспортных перевозок. Уже сейчас в области к госинформсистеме подключено 2,727 тыс. автобусов, трамваев и троллейбусов, что составляет 66% от их общего числа в регионе. «ЭРА-ГЛОНАСС» даст транспортному комплексу региона возможность в режиме реального времени получать навигационные данные от всех пассажирских автобусов, работающих в области, и грузовых машин, перевозящих опасные грузы. Использование таких данных позволит региону точнее оценивать качество транспортного обслуживания населения и оперативно реагировать на возникающие происшествия. Отмечу, что данное соглашение для Саратовской области не повлечёт никаких финансовых затрат, поскольку передача информации между государственными информационными системами осуществляется на безвозмездной основе», — сказал директор департамента региональных продаж АО «ГЛОНАСС» Виталий Деркач.

«Подписанное соглашение поспособствует решению ряда важных задач на территории региона в сфере дорожного хозяйства, пассажирского транспорта, а также регионального государственного контроля над перевозками и маршрутами следования общественного транспорта. В режиме реального времени автоматизированно в систему Ситуационного центра Губернатора будет поступать информация о транспортных средствах, месте их нахождения, маршруте следования с указанием географических координат, скорости движения. Данная информация позволит профильным организациям осуществлять наиболее качественную аналитику и мониторинг ситуации на дорогах города и области и на их основании принимать соответствующие управленческие решения», — сказал министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.