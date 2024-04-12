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Телефоны ФЛАТ в ТОРП

IP-телефонам ФЛАТ присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП), о чем свидетельствует приказ Министерства промышленности и торговли РФ № 1476 от 5 апреля 2024 г. В приказ включены модели телефонов Flat-phone C10 и Flat-phone B10, выпускаемые производственным подразделением «ФЛАТ-ПРО», с локализацией полного цикла производства компонентов оборудования и финальной сборки на территории России. Об этом CNews сообщили представители ФЛАТ.

Проектные решения, включающие телекоммуникационное оборудование со статусом «ТОРП», соответствуют требованиям к обеспечению технологической независимости критической ИТ инфраструктуры и являются приоритетными для внедрения в государственных учреждениях и предприятиях с государственным участием.

«Внесение IP телефонов ФЛАТ в единый реестр российской радиоэлектронной продукции с присвоением статуса ТОРП, позволит нам представить на рынок комплексное решение, в котором программная и аппаратная части полностью соответствуют требованиям отраслевых регуляторов к российским технологиям, применяемым на государственных объектах», — Антон Фролов, заместитель генерального директора ФЛАТ.

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IP-телефонам ФЛАТ присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения

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ФЛАТ — российский разработчик линейки программных продуктов и телефонных аппаратов для организации современных корпоративных коммуникаций. Программные решения компании включены в Реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России. Телефонные аппараты ФЛАТ включены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России.

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