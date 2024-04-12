NAVEE показали новые электросамокаты с дизайном в стиле киберпанк

Компания NAVEE, производитель электросамокатов, продемонстрировала новые модели S60 и N65i. Новые модели будут продаваться в DNS и других магазинах. Об этом CNews сообщили представители NAVEE.

Линейка мощных самокатов S, способных справиться с любыми дорожными условиями, пополнилась моделями S40 и S60. Футуристичный внешний вид, вдохновленный передовыми разработками в сфере дизайна электромобилей, гарантирует безопасность во время каждой поездки. Электросамокат NAVEE S60 с двигателем максимальной мощностью до 1000 Вт может развивать скорость до 40 км/ч и брать крутые склоны с углом наклона до 24°. Бренд призывает пользователей соблюдать правила передвижения с использованием средств индивидуальной мобильности, и не превышать скорость в 25 км/ч в общественных местах за пределами отведенных для этого пространств.

Впервые в самокатах NAVEE используется подвеска из пружинной стали, благодаря технологии «Shockmaster» виброизоляция стала на 35% более эффективной, чем у моделей с рессорной подвеской. Одного заряда батареи хватит на 60 км, так что электросамокат подойдет и для перемещений по городу, и для более длительных прогулочных поездок. Максимальная дистанция может отличаться, так как зависит от скорости, дорожных условий и прочих факторов.



Новые модели будут продаваться в DNS и других магазинах

NAVEE S60 оснащен прочными 10-дюймовыми бескамерными шинами, справляющимися со сложными дорожными условиями. Встроенные поворотники гарантируют безопасность во время перемещения по городу. В модели S60 установлены задние E-ABS и задние и передние барабанные тормоза. Степень влагозащиты у моделей повышенная – IPX5, что означает надежную защищенность от брызг. Цифровой дисплей, разделенный на три секции, отображает основную информацию во время поездки.

Для людей, использующих электросамокат в более повседневных сценариях, будет доступна модель S40. Это аналогичная S60 модель на 700 Вт, разгоняющаяся до 32 км/ч, способная покорять наклоны до 18° и проезжать до 40 км на одном заряде. В ней установлены двойные тормоза.

Для пользователей iOS доступна встроенная функция «Find my», позволяющая легко найти S60 и S40 при необходимости.

Линейка N представлена моделью N65i. Электросамокат с двигателем максимальной мощностью до 1000 Вт способен развивать скорость до 40 км/ч и подниматься по поверхностям с углом наклона до 24°. 10.5-дюймовые бескамерные шины гарантируют комфорт во время поездки. Ширина колес – 80 мм, электросамокат предлагает высокую стабильность и твердый контроль на любой поверхности. Встроенный аккумулятор позволяет проехать до 65 км на одном заряде. Чтобы обеспечить максимальную безопасность во время поездки, модель оснащена тройными тормозами и поворотниками.

Еще одно преимущество электросамоката – его складной форм-фактор. Рулевая стойка складывается и сворачивается в двух точках, благодаря чему N65i занимает на 66% меньше места, чем модели с одной точкой для складывания. На 4-дюймовом экране информацию четко видно даже при ярком солнечном свете. Электросамокат также получил степень влагозащиты IPX5.

Бренд уделил внимание и линейке V, рассчитанной на комфортное передвижение по городу. Электросамокат V50i Pro с двигателем 700 Вт способен разгоняться до 32 км/ч, на одном заряде можно проехать до 50 км. 10-дюймовые пневматические шины легко справляются с различными препятствиями, которые могут попадаться в городе. На 4-дюймовом дисплее информацию о поездке видно даже на солнце. Модель оснащена двойными тормозами и поворотниками. Увеличенные пропорции электросамоката позволяют совершать длительные путешествия в наиболее комфортном положении, рама из стали отличается высокой прочностью. Рулевая стойка складывается и сворачивается в двух точках, так что электросамокат не занимает много места.

Гарри Го, генеральный директор NAVEE в СНГ, сказал: «Для NAVEE этот год — момент, когда мы определим свое место на рынке. В 2023 г. наш бренд пришел в Россию, теперь настало время действовать. Конкуренция сильная, но мы ожидаем, что к концу года выйдем на долю рынка в 10%».

Российский рынок электросамокатов отличается высокой конкурентностью, и за него борется множество различных брендов. Несмотря на новые правила движения на СИМ, вступившие в силу в марте 2023 г., продажи электросамокатов в штучном выражении продолжают неуклонно расти, открывая возможности для новых и развивающихся брендов.

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NAVEE TECH – инновационная компания, основанная в 2020 г. и специализирующаяся на разработке, производстве и дистрибуции электронных средств индивидуальной мобильности. Сосредоточив внимание на передовых технологиях, безопасности и непревзойденном комфорте, NAVEE дает своим клиентам воспользоваться возможностями электронной мобильности и получить невероятные впечатления от вождения. NAVEE придерживается принципов ориентации на клиентов и их доверие, и внедряет инновационные технологии и методы управления, адаптируя их к условиям конкретного рынка, чтобы предоставить комплексные решения по работе предприятия.