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На региональном портале появился бесплатный онлайн-сервис для заключения договоров ветеринарных услуг

Фермеры и сельхозпредприятия Московской области получили возможность заключить договор на оказание ветеринарных услуг в электронном виде. Новый сервис стал доступен на портале госуслуг Подмосковья. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Цифровизация услуг позволяет оперативно решать возникающие вопросы без лишних обращений в различные учреждения. Благодаря новому сервису для бизнеса заключить договор на оказание ветеринарных услуг можно быстрее, всего за два рабочих дня. Ранее предпринимателям в сфере сельского хозяйства приходилось обращаться в территориальные ветеринарные управления. Теперь достаточно заполнить электронную форму и ждать решения в личном кабинете на региональном портале», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Предприниматели, которые производят, перерабатывают, хранят и реализуют мясо, рыбу, мясные и рыбные продукты, молоко, сыры, могут заключить договор на оказание услуг в области ветеринарии. Это позволит проверять состояние здоровья сельскохозяйственных животных, контролировать качество и безопасность продукции.

Услугой «Заключение договора на оказание ветеринарных услуг» могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица. В рамках цифрового сервиса можно заключить договоры на оказание ветеринарных услуг, утилизацию биологических отходов, на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, ветеринарное сопровождение ярмарки, на оказание лабораторных услуг.

Чтобы подать заявление, следует авторизоваться через учетную запись ИП или юрлица либо как представитель организации и заполнить поля электронной формы. Кроме того, для подписания договора нужно иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Онлайн-услуга по регистрации договоров предоставляется бесплатно.

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