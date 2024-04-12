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МТС запустила сервис для работы с документами SmartDocs

МТС объявила о запуске сервиса SmartDocs. Новое решение повысит эффективность внутренних процессов МТС в десятки раз за счет применения искусственного интеллекта при обработке корпоративных документов, считают в компании.

SmartDocs — сервис собственной разработки МТС для работы с документами на основе ИИ. Он распознает и классифицирует тексты и документы, извлекает технические параметры, выделяет суть из большого объема информации, переписывает тексты без потери смысла или готовит короткую сводку по документу. Кроме того, тестируются функции выравнивания стиля, автоматического тегирования и анализа тональности текста. Точность распознавания изображений и рукописного, машинописного или печатного текста достигает 95%, что сводит ошибки к минимуму.

Только за I квартал 2024 г. более 2,5 млн документов были обработаны с применением SmartDocs. Впервые решение использовали в МТС для классификации и извлечения продуктовых характеристик тендерной документации, в результате чего трудоемкость обработки данного типа документов сократилась более чем в два раза. С начала 2024 г. SmartDocs применяется в МТС для автоматического учета ключевых параметров при обработке договоров. Это позволило сократить длительность цикла закупки в среднем на 10 дней. До конца 2024 г. тысячи сотрудников МТС будут использовать сервис в ежедневной работе.

«Создание собственных технологических платформ для автоматизации – приоритет для МТС. Мы стремимся, чтобы все критически важные для бизнеса корпоративные процессы функционировали на основе собственных, импортозамещенных решений. SmartDocs — очередной шаг в этом направлении», — сказал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

В перспективе отдельные сервисы, реализуемые на базе SmartDocs, могут применяться не только в продуктах МТС, но и на внешнем рынке.

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