«Генериум» перешел на «Яндекс 360 для бизнеса» и организовала работу подразделений в «Яндекс Трекере»

«Генериум», российский производитель биотехнологических препаратов, который занимается их разработкой, изготовлением и дистрибуцией. Чтобы наладить бесперебойную совместную работу внутри команды, «Генериуму» потребовалось сменить вендора и существующее ИТ-решение. Компания провела анализ предложений на рынке и выбрала цифровую среду «Яндекс 360 для бизнеса». Мигрировать помогли команды Yandex Cloud и партнёра Softway.

Теперь более 1 тыс. сотрудников «Генериума» используют сервисы цифровой среды: хранят файлы на «Диске», проводят онлайн-встречи в «Телемосте», пишут отчёты и регламенты в «Документах». Рабочие процессы компания перенесла в «Яндекс Трекер». С помощью этого инструмента ИТ-специалисты контролируют этапы разработки, техподдержка получает заявки и автоматизирует рутинные операции по их обработке, сотрудники юридической службы и службы внутреннего аудита планируют задачи и отмечают их выполнение, а руководители следят за актуальной ситуацией в своих командах.

«В будущем мы планируем более широко использовать возможности «Яндекс Трекера», чтобы структурировать другие внутренние процессы — например, этапы производства продукции и логистику. Практика показала, что сотрудникам удобно работать с задачами в сервисе как по отдельности, так и в команде. А для руководителей важно, что в едином пространстве «Трекера» все бизнес-процессы стали более прозрачными и управляемыми», — сказал Дмитрий Соколов, директор по информационным технологиям «Генериума».

«Яндекс Трекер» — гибкий инструмент, который разные отделы успешно используют для решения своих задач. Сервис адаптировали в том числе под потребности управляющей компании, которая работает в городке, построенном специально для сотрудников «Генериума». Теперь жители оставляют в «Трекере» заявки на обслуживание и следят за статусами выполнения, а представители ЖКХ оперативно реагируют на входящие запросы.

«Онлайн-офис помогает компаниям в цифровизации бизнес-процессов с помощью понятных и востребованных инструментов. Их функционал просто настроить исходя из специфики конкретного бизнеса, потребностей и задач сотрудников. Сейчас, когда «Яндекс Трекер» стал частью цифровой среды «Яндекс 360 для бизнеса», клиенты получили возможность полноценно управлять бизнесом в рамках одного SaaS-решения», — сказал Роман Королёв, руководитель по продажам «Яндекс 360 для бизнеса».