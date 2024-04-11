Свыше 200 млн рублей инвестирует резидент ОЭЗ «Дубна» в запуск нового производства

Отечественный разработчик и производитель современных высокотехнологичных решений в области учета электроэнергии компания РОКИП стала новым резидентом ОЭЗ «Дубна». Она намерена запустить на ее территории предприятие по производству счетчиков электрической энергии, а также устройств сбора и передачи данных. Об этом CNews сообщили представители АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна».

Счетчики электрической энергии разработки и производства РОКИП предназначены для применения в интеллектуальных системах учета. В совокупности с технологиями компании интеллектуальные системы учета позволяют обеспечить информационный обмен и удаленное управление устройствами с целью повышения эффективности работы системы электроснабжения и уменьшения потерь.

В статусе резидента ОЭЗ «Дубна» компания РОКИП займется разработкой и выпуском однофазных и трехфазных счетчиков электрической энергии для интеллектуальных систем учета. Такие счетчики демонстрируют высокую точность измерений и учет электроэнергии, имеют класс точности 1/2 или 0,5S. Продукция проходит строгую проверку, что обеспечивает ее надёжность и долгий срок службы, работает в широком диапазоне температур (от -40 до +55 градусов Цельсия). Также оборудование просто в установке и эксплуатации.

На территории ОЭЗ в Дубне ее новый резидент намерен построить производственное здание площадью не менее 2,5 тыс. кв. метров и создать на предприятии около 40 новых рабочих мест. Инвестиции в проект составят 205 млн рублей.

«Умные» системы учета электроэнергии от отечественного производителя позволяют значительно снизить операционные расходы потребителя и открывают новые возможности для дальнейшего технологического развития производств, повышения качества обслуживания клиентов.