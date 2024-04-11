Робот-планировщик «Диджитал Дизайна» подбирает оптимальное время для совещаний в «Сибуре»

Компания «Диджитал Дизайн» разработала для «Сибура» решение «Робот-планировщик», являющееся виртуальным ассистентом для подбора в календарях Microsoft Outlook оптимального времени проведения встреч. Сотрудникам компании по производству полимеров и каучуков стало проще назначать собрания с большим количеством участников. Время поиска подходящего интервала сократилось с десятков до нескольких минут.

Внедрение нового решения в «Сибуре» иллюстрирует общий курс компании на цифровизацию и внедрение улучшений во всех процессах, в том числе небольших и рутинных. Ранее организаторы собрания часто сталкивались с проблемой, когда в календарях коллег и партнеров отсутствует единый свободный слот для назначения встречи, и из-за этого искали интервалы, подходящие большинству обязательных участников, предлагали варианты пользователям с закрытыми календарями, уточняли возможность освободить занятый диапазон у коллег и партнеров с другими встречами в требуемое время. Полученную информацию было необходимо проанализировать и выбрать оптимальный слот в календарях приглашаемых с учётом их должностей и важности конкурирующих собраний.

Теперь организаторам достаточно указать имена участников, приблизительную дату и длительность планируемой встречи, а трудоемкий процесс подбора лучшего времени берет на себя виртуальный помощник. «Робот-планировщик» анализирует календари участников, включая закрытые, и выдает список опций, ранжированный по приоритетности, с детальной информацией о виде конфликта в случае его наличия. Решение автоматически оценивает варианты временных интервалов для встреч по установленным в компании критериям с точки зрения доступности ключевых сотрудников и партнеров, обязательности присутствия участников на других внешних и внутренних собраниях, длительности перерывов в конце события. Организатору достаточно выбрать лучшее предложение и отправить приглашение на встречу.

Елена Кузьмина, директор, административная поддержка руководителей, «Сибур», сказала: «Робот-планировщик» позволил нашим сотрудникам в большей степени сосредоточиться на содержательной подготовке к собранию и тратить меньше времени на рутинные действия. 1 тыс. работников компании уже использует виртуального ассистента для подбора оптимального времени совещаний, и мы планируем увеличить это количество в ближайшее время».