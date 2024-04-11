Infinix запускает в России мощную линейку смартфонов NOTE 40

Международная технологическая компания Infinix официально запускает в России мощную линейку смартфонов NOTE 40, в которую входят NOTE 40 и NOTE 40 Pro. Ключевой особенностью новинок стала обновленная технология «Универсальной Быстрой Зарядки 2.0», включающая в себя поддержку быстрой зарядки до 70 Вт, беспроводную магнитную зарядку и чип контроля питания собственной разработки под названием Cheetah X1. Кроме того, смартфоны серии получили качественные AMOLED дисплеи с частотой обновления 120 Гц и мощные 108-мегапиксельные камеры с возможностью использования трехкратного цифрового зума без потери качества изображения. Так же некоторые версии моделей NOTE 40 и NOTE 40 Pro получат интерактивную кольцевую подсветку Active Halo, способную менять цвет в зависимости от происходящих на смартфоне событий. Оба смартфона в серии могут похвастать новой, доработанной версией процессора MediaTek Helio G99 Ultimate, отличающегося повышенной производительностью, а так же 8 или 12 Гб оперативной памяти на борту, с возможностью программного расширения до 16 или 24 Гб. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

Компания Infinix также рада сообщить, что все смартфоны серии NOTE 40 получат два года поддержки обновлений Android и 3 года обновлений безопасности.

Официальный старт продаж NOTE 40 и NOTE 40 Pro начнется с 11 апреля 2024 г., при этом на модели будут действовать специальные промо цены по случаю старта продаж.

Infinix запускает в России мощную линейку смартфонов NOTE 40

NOTE 40: 8/256 Гб – по цене 26,99 тыс. руб., промо по случаю старта продаж 22,99 тыс. руб. NOTE 40 Pro: 8/256 Гб – по цене 29,99 тыс. руб., промо по случаю старта продаж 25,99 тыс. руб.; 12/256 Гб – по цене 31,99 тыс. руб., промо по случаю старта продаж 27,99 тыс. руб.

Серия NOTE 40 представляет обновленную технологию «Универсальная Быстрая Зарядка 2.0», основанную на фирменном чипе Infinix - Cheetah X1. Этот чип позволяет смартфону с высокой точностью определять мощность и вольтаж подключенного блока питания и выбирать один из трех сценариев зарядки, предоставляю пользователям самостоятельно выбирать между скоростью и щадящим отношением к аккумулятору устройства. NOTE 40 Pro поддерживает быструю зарядку 70 Вт, которая идет в комплекте с устройством, что позволяет ему восполнять 50% энергии всего за 16 минут. В то же время NOTE 40 получил блок питания мощностью в 45 Вт, обеспечивающий ему те же 50% за 19 минут. При этом оба смартфона способны выдержать до 1,6 тыс. полных циклов зарядки, сохраняя при этом 80% от номинального объема батареи в 5000 мАч. Смартфоны серии NOTE 40 также получили поддержку беспроводной зарядки мощностью до 20 Вт, а в комплекте со всеми устройствами линейки поставляются специальные чехлы, позволяющие использовать магнитные беспроводные зарядки. В дальнейшем пользователям также будут доступны фирменные аксессуары Infinix MagCharge.

Внешний вид NOTE 40 Pro был вдохновлен эстетикой городского пейзажа – смартфон обладает потрясающим изогнутым на 55 градусов дисплеем, усиленным прочным стеклом Corning® Gorilla® Glass, что обеспечивает не только элегантность, но и прочность устройства. Модель NOTE 40 отличается плоским дисплеем с ультратонкими рамками, использующими технологию MDA, использующую в качестве антенны металлическую рамку устройства. FHD+ AMOLED дисплей во всей серии NOTE 40 обладает частотой 120 Гц и пиковой яркость 1300 нит, обеспечивая пользователям отличную видимость при любом освещении. А комфорт и безопасность при использовании экрана подтверждается сертификацией TÜV Rheinland по защите глаз от синего света и уровнем ШИМ в 2160 Гц, что нивелирует мерцание экрана даже при низких значениях яркости.

Золотые версии смартфонов NOTE 40 и NOTE 40 Pro также получили новую функцию Infinix Active Halo, сочетающую подсветку с применением искусственного интеллекта. Благодаря этой особенности кольцевая подсветка на золотых версиях смартфонов способна реалистично пульсировать в такт происходящим на смартфоне событиям. Световое отображение меняется в зависимости от различных действий, таких как прием звонков, уведомлений, игра в игры или проигрывание музыки, а также во время зарядки устройства.

Серия NOTE 40 предлагает новые возможности для мобильных фотографов и создателей контента для социальных сетей. Благодаря сочетанию качественной 108-мегапиксельной камеры и применению технологии цифрового зума без потери качества смартфоны линейки NOTE 40 способны снимать предметы с трехкратным приближением с сохранением такого же уровня детализации, как и на обычных снимках. NOTE 40 Pro также получил технологию оптической стабилизации изображения (OIS), которая снижает дрожание камеры и позволяет добиться более четких фотографий без смазов. Данное решение в особенности понравится тем, кто часто снимает ночью.

Пользователям также будет доступна возможность съемки видео одновременно на 32-мегапиксельную фронтальную и 108-мегапиксельную основную камеры – тем самым у них будет возможность отразить сразу два ракурса на происходящие вокруг них события. Кроме того, владельцы смартфонов серии NOTE 40 получат широкие возможности по редактированию контента, такие как режим шаблонов для влогов, позволяющий быстро создавать качественный контент для соцсетей благодаря интуитивно понятному интерфейсу.

Серия NOTE 40 получила обновленные 6-нм чипы MediaTek Helio G99 Ultimate, отличающиеся высокой степенью энергоэффективности и производительности. NOTE 40 при этом обладает 8 Гб оперативной памяти с возможностью программного расширения до 16 Гб, в то время как NOTE 40 Pro будет доступен в двух версиях, на 8 и 12 Гб, с расширением до 16 и 24 Гб соответственно. Все смартфоны серии NOTE 40 также имеют 256 Гб постоянной памяти на борту.

Специально для геймеров в серии также присутствует функция контроля частоты кадров XBOOST, которая оптимизирует производительность в популярных играх жанра MOBA и FPS, обеспечивая стабильные фрейм рейты и комфортную игру для пользователей. Смартфоны серии NOTE 40 также получили стереодинамики, позволяющие ощутить эффект максимального погружения в игровой процесс и повысить шансы на успех в игровых баталиях.

Помимо презентации новой линейки смартфонов NOTE 40 компания Infinix также поделилась рядом показателей, которых бренд достиг на отечественном рынке.

Линейка NOTE является ключевой для российского рынка, а ее рост в портфеле продуктов компании составил 50% по сравнению с предыдущим годом. Также средний чек приобретаемых продуктов Infinix в России вырос на 30%. А общее количество активных пользователей бренда в России на текущий момент составляет более 5 млн человек.

***

Infinix Mobility – это развивающаяся технологическая компания, которая разрабатывает, производит и продвигает расширяющийся портфель умных устройств по всему миру под брендом Infinix, основанным в 2013 г. Infinix создает модные, производительные и доступные по цене умные устройства, которые открывают доступ к передовым технологиям для максимально широкого круга пользователей по всему миру.