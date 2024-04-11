«Геоскан» разработал для РЭО информационную систему для мониторинга объектов размещения ТКО

«Геоскан» разработал для Российского экологического оператора информационную систему для мониторинга объектов размещения ТКО с применением БАС и ИИ.

Система призвана обеспечить контроль эксплуатации объектов инфраструктуры ТКО, выявлять нарушения в обращении с ТКО на территории России, прогнозировать и предотвращать опасные ситуации. Данные для информационной системы собираются с помощью беспилотных авиационных систем, в том числе и в автоматическом режиме с применением дронопортов.

Модуль обработки данных предназначен для умного поиска нарушений условий эксплуатации полигонов ТКО с применением алгоритмов на основе глубоких нейронных сетей. Решение позволяет в автоматическом режиме фиксировать более 10 видов нарушений, такие как отсутствие ограждения полигона по периметру, КПП, ворот или шлагбаума, отсутствие сооружений дезинфекции транспорта, весового контроля, наличие тлений и возгораний, наличие на полигонах птиц с установлением их численности и др. Система поддерживает визуализацию собранных данных и в автоматическом режиме формирует аналитические отчеты.

Для сбора данных и обучения системы «Геоскан» провел для РЭО комплексное обследование с БАС 101 полигона в 6 федеральных округах, в том числе 20 полигонов на новых территориях Российской Федерации. Обследование включало аэрофотосъемку, воздушное лазерное сканирование, тепловизионную съемку. На некоторых полигонах был проанализирован состав веществ, выделяемых в атмосферу. На основе собранных данных уже выявлено более 850 нарушений.

«Сложнейший проект, который мы реализовали в 2023 г. для РЭО, носит межотраслевой характер и находится на стыке сразу нескольких передовых технологических решений. Программно-аппаратный комплекс с применением беспилотных авиационных систем, дронопортов, анализа данных с помощью искусственного интеллекта – это сложное и наиболее технологичное на сегодняшний день решение. Масштабы проекта позволяют ему претендовать на звание крупнейшего в мире, как минимум, в отрасли ТКО», – сказал генеральный директор «Геоскан Москва» Павел Степанов.

Проект предусматривает автоматическое управление беспилотным воздушным судном, а также возможность планирования разовых или регулярных маршрутов с применением дронопортов. Беспилотные системы с дронопортами уже функционируют на двух полигонах: КПО «Север» в Московской области и полигон ТБО «МАГ-1» в Нижегородской.

«ППК «РЭО» с 2022 г. реализует проект мониторингу состояния объектов размещения ТКО при помощи БАС. За это время было изучено 582 объекта размещения ТКО в 68 субъектах Российской Федерации, построено 597 цифровых двойников объектов и выявлено более 3,8 тыс. свидетельств о нарушениях действующего законодательства, классифицированных по 23 типам нарушений. До конца 2024 г. планируется обследовать с помощью БАС еще как минимум 400 объектов обращения с ТКО в России. Результаты облетов будут загружены в систему для оценки остаточной вместимости и срока службы объектов ТКО», – отметил заместитель генерального директора по цифровизации ППК «РЭО» Алексей Буров.