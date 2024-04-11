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Доля регионов с ИИ-решениями Сбербанка достигла 56%

В 2023 г. Сбербанк инициировал масштабный проект по ИИ-трансформации России. Команда ИИ-специалистов Сбербанка побывала в нескольких десятках регионов страны, где провела уже 67 сессий дизайн-мышления. В них приняли участие более 1500 госслужащих, включая губернаторов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Свыше 800 идей взято в работу. Банк также помогал руководству регионов составлять дорожные карты реализации ИИ-проектов. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил в кулуарах форума «Открытые инновации».

Александр Ведяхин: «Сейчас доля регионов с ИИ-решениями Сбербанка достигла 56%. Цель на этот год — сделать наши ИИ-сервисы доступными в 80% регионов страны. Сегодня уже 43 региона реализуют продукты с искусственным интеллектом от Сбербанка».

Как отметил Александр Ведяхин, руководство регионов, вовлекаясь в ИИ-повестку, учитывает региональный контекст. Поэтому в скором времени в России возможно появление настоящих отраслевых ИИ-кластеров на базе наиболее активных регионов, которые будут развивать технологии искусственного интеллекта в приоритетном для своего региона направлении.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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