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Большие данные «МегаФона» помогут открыть новые направления туризма в Приморье

«МегаФон» провел оценку туристических потоков, которая позволит сформировать портрет гостя Приморского края, проверить гипотезы о местах притяжения путешественников и запустить новые туристические маршруты. Аналитические сведения, собранные платформой «Цифровой туризм» переданы Туристско-информационному центру Приморья и Агентству по туризму Приморского края для дальнейшего использования в проектах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно отчетам, составленным на основе агрегированных данных, за последние три года туристический поток в край вырос на 68%, при этом наиболее активную динамику визитеры показали в 2023 г. Основной спрос пришелся на июль и сентябрь. Главным интересом путешественников остается Владивосток — в городе есть возможность отдохнуть на каменистых и песчаных пляжах Японского моря, попробовать дальневосточную кухню, познакомиться с историей края.

В 2023 г. в крае побывали жители более 100 иностранных государств и практически всех (82) регионов страны. Самые частые гости Приморья приезжали из Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей, среди иностранцев активнее всего Дальний Восток выбирали граждане Китая.

«Благодаря аналитике «МегаФона» мы можем предсказывать туристические тренды и адаптироваться к изменяющимся потребностям путешественников, а также развивать новые направления туризма в регионе. Это важно для формирования конкурентного рынка и привлечения большего числа отдыхающих. Ведь Приморье — это не только пляжный или гастрономический отдых, но и событийный, экологический и сельский. В целом, аналитика "Цифрового туризма" помогает сделать инвестиции в развитие точными и получить максимальную отдачу», — сказал руководитель Агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.

«Внутренний туризм переживает полномасштабный бум и наш сервис, основанный на аналитике big data, становится реальным помощником для регионов. Данные, которые мы транслируем, - ценная информация о посещаемости различных мест, предпочтениях туристов и их поведении, используются бизнесом и госструктурами для принятия стратегических решений. Так, например, "Цифровой туризм" уже активно помогает развитию направления в Республике Северная Осетия - Алания, Республике Саха (Якутия), на Ставрополье, в Краснодарском крае, Калужской и Мурманской областях. В последнем регионе благодаря полученным в ходе анализа данным было подтверждено решение о развитии нового туристического кластера на побережье Баренцева моря вблизи губы Малая Волоковая и мыса Лисий — "Валла Тунтури". А в Якутии данные цифровой платформы используются для развития охотничьего туризма на северных территориях», — отметил директор «МегаФона» в Приморском крае Роман Матвиенко.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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