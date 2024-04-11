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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис «Гарантия оплаты перевозки ATI.SU»

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис «Гарантия оплаты перевозки ATI.SU». Он позволит перевозчикам гарантированно получать плату за рейс, даже если заказчики не заплатят в срок. Перед оформлением гарантии ATI.SU в автоматизированном режиме проверяет надежность грузовладельцев, а в случае неоплаты берет на себя дальнейшие разбирательства с ними и компенсирует исполнителю сумму, указанную в документах на перевозку.

Причины, по которым грузоотправители не могут произвести оплату заказа по договору с перевозчиком, могут быть разные – как внешние факторы, так и попытки мошенничества. В любом случае для грузоперевозчиков, особенно для небольших компаний, это очень неприятно и сопровождается незапланированными расходами, связанными с привлечением юристов и другими издержками.

Задача сервиса «Гарантия оплаты перевозки ATI.SU» – решить проблемы с неоплатой. Сервис прост в использовании: в специальном поле перевозчику нужно указать ИНН грузовладельца и стоимость перевозки. Предварительно система в автоматическом режиме проверит надежность указанного контрагента. В случае одобрения заявки гарантия будет оформлена.

Если пользователь сервиса столкнется с неоплатой, то он выставит грузовладельцу претензию на «Бирже ATI.SU» за неоплаченную перевозку. Юристы ATI.SU проверят правомерность его требований и подготовят договор для выкупа долга. Таким образом, исполнитель получит деньги за оказанную услугу, а все разбирательства с должником биржа возьмет на себя.

Специально для сервиса «Гарантия оплаты перевозки ATI.SU» команда ATI.SU разработала систему скоринга. Система оценивает надежность заказчиков грузоперевозки на основе аналитики собственных данных биржи и информации ее партнеров. Комиссия ATI.SU за оформление гарантии зависит от оценки надежности конкретного грузовладельца и составляет 2-5% от указанной стоимости перевозки.

На данный момент сервис доступен при условии, что грузоотправитель – юридическое лицо, зарегистрированное в России, и является пользователем «Биржи ATI.SU».

«Стратегия развития экосистемы сервисов ATI.SU подразумевает вовлечение в единый цифровой контур всех участников процесса доставки грузов. В последнее время мы получали много пожеланий от грузоперевозчиков, чтобы биржа могла обеспечить им гарантию оплаты выполненных заказов. Поэтому сервис «Гарантия оплаты перевозки ATI.SU» – наш очередной ответ на актуальный запрос рынка», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

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