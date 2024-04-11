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B2B-Center разработал брендированную площадку для закупок компании «Лукойл Ухтанефтепереработка»

ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка» является 100% дочерней структурой ПАО «Лукойл». Для повышения прозрачности и удобства взаимодействия с контрагентами компания запустила брендированную электронную площадку на базе В2B-Center.

Перевод закупок в электронную форму на ЭТП стал частью программы предприятия по регулярной модернизации и оптимизации производственных процессов, и сокращению затрат. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Брендированная площадка позволила объединить все закупки ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка» в едином пространстве. В системе можно настраивать права доступа для разных групп пользователей, а также анализировать эффективность закупок по различным параметрам.

Компания заинтересована в сотрудничестве с поставщиками и подрядчиками из разных регионов России. На ЭТП закупается широкий спектр номенклатуры: от различного оборудования до канцелярии и офисной мебели.

Компания уже провела на корпоративной площадке 90 торговых процедур на общую сумму свыше 408 млн руб.

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B2B-Center — технологический партнер российского бизнеса в управлении закупками и цепочками поставок. Компания более 20 лет разрабатывает передовые сервисы для цифровизации корпоративных закупок и продаж: ЭТП, система решений для сквозного закупочного процесса B2B Altis, корпоративные интернет-магазины и др. ИТ-продукты B2B-Center включены в реестр российского ПО.

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