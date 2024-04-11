Академия «Ростеха» создала отечественный аналог ушедшей из России шведской ИT-платформы для конференций

Входящая в состав госкорпорации «Ростех» Корпоративная сетевая академия разработала многофункциональный сервис для проведения деловых и образовательных мероприятий Meanchart. С помощью сервиса можно получать оперативную обратную связь от аудитории, проводить опросы, тесты, голосования в режиме реального времени. Отечественная разработка заместила ушедшую из России зарубежную платформу со схожим функционалом. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

До введения санкций одной из самых популярных интерактивных платформ для взаимодействия с аудиторией была шведская Mentimeter, но доступ к ней с территории Российской Федерации в настоящее время закрыт. Полноценной заменой импортной платформы стала российская Meanchart, которую разработали специалисты академии «Ростеха».

Функционал платформы Meanchart позволяет создавать опросы, голосования, викторины, презентации, которые максимально вовлекают слушателей в диалог с докладчиком или педагогом. Работать с платформой можно через смартфоны, планшеты или компьютеры.

Сервис отличается простотой использования. Спикеру доступны любые инструменты для диалога со слушателями в удобном онлайн-редакторе, работа с ним не требует специальных навыков или знаний. Ответы отображаются мгновенно, аудитория сразу видит результаты и может немедленно на них реагировать.

«Деловые встречи, презентации, конференции, проведение пленарных заседаний и крупных форумов – неотъемлемая часть бизнеса такой крупной компании, как Ростех. Появление отечественной интерактивной платформы решает сразу несколько задач. Во-первых, гарантирует высокое качество проведения образовательных и деловых мероприятий за счет активного вовлечения аудитории. Во-вторых, снимает вопрос зависимости от импортных сервисов для сбора данных. Она обеспечивает высокий уровень защиты персональных данных участников и безопасность аналитических данных за счет возможности локализации платформы внутри ИТ-инфраструктуры организации», – сказал директор по цифровым технологиям Корпоративной сетевой академии Артем Олейник.

Одна из важных функций Meanchart – возможность по итогам мероприятия получить подробный отчет об участии и ответах слушателей. Это позволяет анализировать эффективность проведенного мероприятия, оценить степень понимания материала аудиторией и использовать полученные данные в дальнейшей методической и управленческой работе, а также для улучшений бизнес-процессов. Разработка специалистов академии «Ростеха» уже запущена в эксплуатацию.

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Академия «Ростеха» – это центр экспертизы госкорпорации в сфере развития человеческого капитала. Главная задача академии – помогать сотрудникам предприятий «Ростеха» получать знания и навыки, которые необходимы для реализации стратегии Госкорпорации. В портфеле академии 474 образовательные программы, среди которых 212 офлайн- и онлайн-программ, 262 асинхронные программы (125 из них входит в единую подписку дистанционных курсов). С момента создания в 2017 г. в мероприятиях академии «Ростеха» приняли участие более 110 тыс. сотрудников из более 350 организаций госкорпорации «Ростех».

Госкорпорация «Ростех» – машиностроительная компания. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 г. превысила 2,1 трлн руб., доля гражданской продукции составила 44,5%.