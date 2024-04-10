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«Яндекс Музыка» продолжает персонализировать сервис: теперь дизайн «Моей волны» подстраивается под музыкальные предпочтения пользователей

Ключевой рекомендательный продукт «Яндекс Музыки» – «Моя волна теперь» для каждого пользователя выглядит персонально. Ее новый дизайн формируется с помощью генеративных технологий на основе музыкальных предпочтений слушателя. Это стало следующим шагом в персонализации сервиса вслед за переходом на новую модель рекомендаций с использованием глубоких нейронных сетей в «Моей волне». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Музыки».

Новый дизайн «Моей волны» визуально отражает музыкальные предпочтения слушателя и динамично меняется вместе с ними, создавая индивидуальный аудиовизуальный опыт. Благодаря обновлению пользователи смогут полноценно погрузиться в свой персональный музыкальный мир и наблюдать, как меняются их вкусы.

Разному настроению треков соответствуют разные оттенки специально разработанной палитры. Алгоритмы анализируют настроение треков и присваивают им соответствующий оттенок. В новом дизайне «Моей волны» объединяются цвет пользователя, который генерируется на основе анализа треков его коллекции, и цвет прослушиваемого трека.

Новый образ «Моей волны» динамичен — анимация подстраивается под ритм треков и реагирует на лайки. После нажатия на сердечко появляется импульс, который символизирует воодушевление пользователя от чутко подобранной для него музыки. Лайк можно поставить не только в плеере, но и с помощью двойного нажатия на экран.

Обновление дизайна «Моей волны» — еще один шаг в сторону большей персонализации сервиса. Открывая приложение «Яндекс Музыки», пользователь погружается в свой персональный музыкальный мир: на главной странице ему предлагается индивидуально подобранный контент, а умная система рекомендаций идеально подбирает треки в моменте и способна адаптироваться под изменение музыкальных вкусов слушателей.

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В декабре 2023 г. «Яндекс Музыка» представила новую бренд-платформу, в основу которой легла концепция персонального мира для каждого пользователя. В рамках нее команда сервиса стремится делать опыт слушателя еще более персональным. Кроме того, сервис представил новые логотип и айдентику — лучше отражающие эмоции пользователей от точного попадания рекомендаций в их музыкальные предпочтения. Центральным графическим элементом стал яркий импульс — символ воодушевления пользователя от чутко подобранной для него музыки.

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