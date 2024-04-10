В Directum RX появился генеративный искусственный интеллект

Система Directum RX в интеллектуальной поставке Intelligence научилась создавать письма, документы и аннотации за пользователей. Это первый российский программный продукт в классе ECM/BPM, в котором генеративный ИИ «пронизывает» бизнес-процессы и становится неотъемлемой частью работы пользователей. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Чтобы решение отвечало реальным запросам бизнеса, аналитики Directum провели серию исследований. Для начала эксперты выяснили, с какими моделями готовы взаимодействовать крупные компании, затем — подготовка каких текстов вызывает затруднения у сотрудников и какие задачи крадут время специалистов и руководителей.

Первыми пользователями новых инструментов стали сотрудники Directum, которые чаще всего работают с документами и корреспонденцией. Благодаря их оценкам команда доработала решение и подсчитала потенциальные выгоды для бизнеса — насколько «ГенИИ» ускоряет процессы, оптимизирует затраты компании и снижает риск человеческих ошибок.

В результате в первую версию решения вошли функции: подготовка аннотации при отправке документа на рассмотрение или согласование; генерация служебных записок, повесток совещаний, приказов и других внутренних документов; формирование исходящих писем, в том числе ответов на входящие.

Будущие пользователи могут не беспокоиться о безопасности корпоративных данных: решение создано на базе локальной языковой модели. Для установки потребуется дополнительное оборудование, но чувствительная информация гарантированно останется в контуре компании.

Дополнительно предусмотрена возможность встроить в систему облачные онлайн-модели от «Яндекса», Сбербанка или OpenAI.

«В любом офисе море рутинных операций. Понимая это, мы дополнили наш продукт ещё большей интеллектуальной ценностью. Команда Directum выбрала, проработала и внедрила в систему именно те функции, которые востребованы у пользователей. Выпустив решение с генеративными моделями, мы стали первопроходцами в нише», — Илья Петухов, руководитель проектов по развитию ИИ-продуктов компании Directum.

Решение совместимо с версиями Directum RX 4.8 и 4.9 и передается бесплатно при поставке Intelligence. Напомним, система входит в Единый реестр российского ПО (запись 4499) и имеет «отметку», подтверждающую наличие искусственного интеллекта. Благодаря этому компании, внедрившие Directum RX Intelligence, могут рассчитывать на налоговые льготы.