В 2023 году кибератаки через подрядчиков стали одним из самых распространенных способов проникновения злоумышленников в корпоративную сеть

В тройку наиболее часто используемых начальных векторов за 2023 г. вошли атаки через подрядчиков, которые часто относятся к сегменту малого и среднего бизнеса. Таковы данные ежегодного отчета глобальной команды по реагированию на компьютерные инциденты «Лаборатории Касперского» (Global Emergency Response Team). В числе причин, по которым компании чаще всего обращались за помощью по реагированию на инциденты, ― утечки, а также невозможность получить доступ к данным в результате шифрования. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Компрометация через подрядные организации встречалась и раньше, но в этом году доля таких инцидентов выросла и составила 7%. Такой вектор позволяет атакующим через одну взломанную организацию получить доступ иногда к десяткам жертв. Для обнаружения подобных инцидентов требуется больше времени, так как для пострадавшей организации действия атакующих часто выглядят очень похожими на легитимные действия сотрудников подрядной организации.

Самым распространенным методом начальной компрометации (42% случаев) в 2023 г. оставались уязвимости в публично доступных приложениях — почтовых и веб-серверах, серверах удаленного доступа и т.п. (треть из них были атакованы через уже известные уязвимости). На втором месте (29%) — использование учётных данных пользователей, скомпрометированных в том числе в результате атак методом перебора паролей.

Основной угрозой для организаций любых отраслей остаются шифровальщики. В 2023 г. с ними был связан каждый третий инцидент (33%). Чаще всего это были атаки Lockbit (28% случаев от общего количества атак шифровальщиков), BlackCat (13%), Phobos (9%) и Zeppelin (9%). Половина всех атак с шифровальщиками начиналась с компрометации публично доступных приложений, ещё 40% атак использовали скомпрометированные учётные данные, в остальных 10% случаев атака происходила в результате фишинга либо использования доверительных отношений. Большая часть атак с шифрованием данных заканчивалась в течение суток (43%) или дней (33%), 13% атак длились неделями и 11% ― больше месяца.

В ходе практически всех долгих атак с применением шифровальщиков, которые длились недели и месяцы, данные подвергались не только шифрованию, но и утечкам. Доля компаний, столкнувшихся с утечками данных, выросла и составила 21% от общего числа инцидентов.

«Сложность инцидентов, связанных с компрометацией через подрядные организации, в том, что не все компании, через которые были атакованы их клиенты, понимают необходимость провести полномасштабный анализ и идут на сотрудничество. В большинстве случаев риск проникновения через распространённые векторы атак, такие как эксплуатация уязвимостей в публично доступных приложениях, скомпрометированные учетные записи, вредоносные письма, можно снизить с помощью превентивных мер ― своевременного управления обновлениями, использования многофакторной аутентификации, внедрения антифишинговых решений и повышения цифровой грамотности сотрудников», ― сказал Константин Сапронов, руководитель глобальной команды по реагированию на компьютерные инциденты «Лаборатории Касперского».

Чтобы защитить компанию от кибератак, «Лаборатория Касперского» рекомендует: внедрять надежную парольную политику и многофакторную аутентификацию; закрывать порты управления от доступа извне; устанавливать обновления ПО или использовать дополнительные меры защиты для сервисов на периметре сети; повышать уровень осведомленности сотрудников по вопросам информационной безопасности; использовать правила обнаружения легитимных инструментов, применяемых атакующими; использовать решения классов EDR и XDR; регулярно проводить киберучения с применением распространённых техник и тактик злоумышленников; ограничить использование ПО из набора атакующих внутри корпоративной сети; выполнять резервное копирование данных; оформить подписку на реагирование на инциденты с SLA; поддерживать готовность команды реагирования с помощью тренингов и киберучений.

Статистика, представленная в отчете, основана на данных, полученных в результате работы над инцидентами командой реагирования «Лабораторией Касперского» в 2023 г.



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Kaspersky Incident Response — это сервис, направленный на получение подробной картины инцидента, который охватывает полный цикл реагирования: от сбора доказательств и раннего реагирования на инцидент до выявления дополнительных следов взлома и подготовки плана устранения последствий атаки.